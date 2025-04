LeBron James : « On sait que JJ peut péter un câble de temps en temps »

« Temps-mort ! C’est quoi ce bordel ?! Bon sang, mais qu’est-ce que vous foutez ?! Allez, bougez-vous un peu ! » C’est la version soft de la tirade de JJ Redick, en pétard après ses joueurs. C’était au milieu du troisième quart-temps de la deuxième manche face aux Wolves. Alors que les coéquipiers de LeBron James maitrisaient leur sujet depuis le début du match, ils ont oublié de défendre sur Anthony Edwards sur deux actions, et le coach des Lakers s’est emporté.

« J’ai fait ça en match seulement quelques fois. Sur six matchs de présaison, 82 de saison régulière… disons 90 matchs, je l’ai fait quelques fois » répond-il à propos de cette séquence qui a tourné en boucle. « Ce n’est pas quelque chose que je cherche à faire, mais je suis à l’aise avec. Ce soir, c’était davantage pour appuyer sur le bouton « Urgence », pour raviver cet état d’esprit. »

Une séquence qui n’a pas choqué LeBron James. « C’était nécessaire et on a bien répondu. On sait que JJ peut péter un câble de temps en temps » confie le quadragénaire. « C’est JJ. Mais on sait aussi que ce n’est pas la manière dont il le dit qui compte, mais ce qu’il dit. Mon coach au lycée était pareil. Il fallait écouter le message, pas le ton. Et je pense qu’on a bien réagi après ça. »