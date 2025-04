35 ans ça se fête, et Jordan Brand a fait le nécessaire depuis le début de l’année pour célébrer le 35e anniversaire de la Air Jordan 5.

Après la « Black Metallic Reimagined », la « Fire Red 5s », un modèle estampillé « A Ma Maniere » et le coloris »Awake », c’est bientôt au tour de la version « Grapes » de compléter la collection.

La tige en cuir blanc est ici assortie de touches de violet et bleu turquoise sur la semelle et la languette, en mode « vintage Hornets ». Le logo « Nike Air » figure également sur le talon en bleu turquoise. L’intérieur du col et une partie de la semelle apparaissent en noir, avec aussi une partie en bleu translucide sur le revêtement extérieur.

Initialement prévue pour le 19 avril, la AJ 5 « Grapes » sortira finalement le 21 juin, au prix de 210 dollars.



(Via SneakerNews)