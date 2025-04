Bientôt « free agent », Guerschon Yabusele veut surtout du temps de jeu

Si les Sixers ont connu une saison cauchemardesque à cause des blessures de leur « Big Three », Guerschon Yabusele a tout de même réussi son retour dans la Grande Ligue, avec ses 11.0 points et 5.6 rebonds de moyenne.

« Free agent » non protégé cet été, le « Dancing Bear » sera sans doute très courtisé, et il va étudier les offres.

« Je suis très enthousiaste mais, en même temps, je vais prendre mon temps pour voir quelles sont mes options » détaille l’ailier fort. « Ce qu’on me propose comme temps de jeu. C’est vraiment l’une de mes préoccupations principales. Mais je ne me mets pas de pression. Je vais essayer de m’amuser et de trouver la solution. »

Les Sixers confiants

Du côté de Philadelphie, on espère le garder, tout comme on espère garder Quentin Grimes et Kelly Oubre Jr. Peut-être qu’il va tout de même falloir faire des choix entre les trois hommes…

« On ne peut jamais être trop confiant quand on parle de « free agent » non protégé mais nous sommes plutôt à l’aise » expliquait Daryl Morey après la dernière « trade deadline ». « On l’adore. On a lâché le contrat de (Caleb) Martin pour libérer de la masse salariale. Donc on a confiance sur notre capacité à garder Yabu. »

Lors de son « exit interview », Guerschon Yabusele a plusieurs fois répété que le temps de jeu était essentiel pour lui. Mais, à 29 ans, il y a sans doute d’autres critères qui pourraient rentrer en jeu. Lesquels ?

« C’est une bonne question » réplique-t-il. « Mais les autres équipes répondront à cette question pour moi. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.