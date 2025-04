En se hissant en playoffs, le Heat offre un autre choix de Draft au Thunder

On ne connait pas encore les positions exactes des équipes (et donc les probabilités) avant la « lottery » car c’est lundi que la NBA déterminera les « tiebreakers » entre les équipes qui ont des bilans identiques.

Mais on y voit désormais plus clair, avec les résultats du play-in, et la qualification du Heat et des Grizzlies.

Et les grands gagnants de la soirée au niveau de la Draft sont le Thunder, les Spurs et les Wizards.

Grâce à la qualification du Heat en playoffs, Oklahoma City récupère le 15e choix de Miami, qui n’était protégé que si Miami ratait les playoffs. Grâce à l’élimination des Hawks, San Antonio obtient de son côté un autre choix, en plus du sien, dans la « lottery ». Même si les chances qu’il finisse dans le Top 4 sont presque nulles…

La qualification des Grizzlies en playoffs offre également un choix de Draft au premier tour aux Wizards, dans le cadre du transfert de Marcus Smart. Même s’il faudra attendre de savoir qui a gagné le « tiebreaker » entre les Warriors, les Bucks et les Grizzlies (qui ont tous fini avec 48 victoires) pour connaître la position de ce choix.

Pour rappel, la « lottery » aura lieu le 12 mai prochain, du côté de Chicago.