Bogdan Bogdanovic minimise son duel avec Nikola Jokic

Bogdan Bogdanovic a connu trois apparitions en playoffs dans sa carrière. Avec les Hawks à chaque fois. Il lui a donc fallu attendre de retrouver la conférence Ouest pour avoir l’occasion de croiser la route de Nikola Jokic en phases finales.

Pour la première fois, les deux leaders de la sélection serbe vont donc s’affronter dans ce contexte, avec ce premier tour entre Nuggets et Clippers. Un duel à distance minimisé par celui qui avait démarré sa carrière à Sacramento avant de rejoindre Atlanta et la conférence opposée.

« Au final, ce n’est que du basket. C’est un sport d’équipe. Je le connais, je sais qu’il veut jouer un basket collectif. Je sais ce qui le rend difficile à défendre, mais je pense qu’au final, ce sera du basket d’équipe, et une question de qui le veut le plus », assure l’arrière des Clippers.

Ils se connaissent depuis l’enfance

Celui-ci prévoit bien d’échanger avec son compatriote, dont il est proche… à l’issue d’un match. Pendant, « tout le monde essaie de gagner », prévient-il. Avec une bien plus solide seconde partie de saison – 12 points à 48% aux tirs dont 44% à 3-points après le All-Star Game – il pourrait être un facteur important dans cette série.

Là où le pivot d’en face sera la principale menace à surveiller côté californien. « Honnêtement, je pense qu’il aborde chaque match exactement de la même manière. Pour lui, il n’y a aucune différence. Bien sûr, il y a une motivation supplémentaire maintenant que la compétition touche à sa fin, mais sa plus grande qualité est de se préparer de la même façon pour chaque match. Il les rend bien meilleurs, mais il a aussi besoin du reste de ses coéquipiers », juge Bogdan Bogdanovic.

On rappelle que ce dernier est un ami d’enfance du Joker. En 2023, il expliquait avoir rencontré le futur leader des Nuggets « chez un de nos amis communs. On jouait à la Playstation. Il est arrivé mais il était tout timide. On ne pouvait pas imaginer que ce gars-là allait être champion NBA quelques années plus tard ! » Aujourd’hui, les deux médaillés de bronze à Paris l’été dernier doivent mettre leur amitié de côté, le temps d’une série.