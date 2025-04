WNBA oblige, l’Équipe de France féminine préparera l’Euro 2025 avec un groupe très large

Les deux dernières années, les joueuses de l’Equipe de France avaient dû choisir entre la WNBA et les compétitions internationales, du fait d’un chevauchement des calendriers.

On se souvient notamment que Marine Johannès n’avait ainsi pas pu participer à l’Euro 2023 suite à son passage en WNBA. Et l’an passé, les joueuses de Jean-Aimé Toupane qui voulaient disputer les JO de Paris devaient participer à toute la préparation olympique. Sauf que désormais, les choses ont changé, et le staff des Bleues s’adapte.

« On ne peut plus forcer les joueuses à choisir entre leur club et l’équipe de France. Sur les campagnes précédentes, Jean-Aimé avait besoin de prendre en main le groupe, de passer du temps avec les filles et d’inculquer ses principes. C’est moins le cas » assure Céline Dumerc, manager générale de l’Equipe de France féminine, à L’Equipe.

Mais alors que l’EuroBasket 2025 aura lieu du 18 au 29 juin prochain en Italie, République tchèque, Allemagne et Grèce, on ne sait toujours pas quand les joueuses WNBA seront libérées par leurs clubs…

25 joueuses en préparation pour 12 élues

En conséquence, l’Equipe de France va préparer l’échéance avec un groupe très, très élargie de 25 joueuses !

« Bien que le temps de préparation pour l’Euro 2025 soit plus court, nous avons décidé d’annoncer un groupe élargi de 25 joueuses pour le premier rassemblement à Reims. En effet, tout en nous prémunissant d’éventuelles blessures sur la fin des championnats, nous savons que nous devrons faire preuve d’adaptation avec les contraintes liées à la WNBA » confirme Jean-Aimé Toupane. « Plusieurs joueuses engagées dans cette ligue auront la possibilité de nous rejoindre au fur et à mesure des stages ; le fait de se préparer avec un groupe élargi, jeune et talentueux, nous permettra d’avoir un haut niveau d’intensité et d’engagement pendant le mois de préparation et d’aborder la compétition je l’espère dans les meilleures conditions possibles pour atteindre nos objectifs ».

Il faut dire que le noyau de l’équipe (Marine Johannès, Gabby Williams, Marième Badiane, Dominique Malonga, Janelle Salaün, Leïla Lacan, Carla Leite, Iliana Rupert, Marine Fauthoux) en WNBA cette année. De quoi pousser Jean-Aimé Toupane et son staff à s’adapter, malgré les incertitudes générées par la ligue américaine.