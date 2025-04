À la fin du premier quart-temps, dans la rencontre face à Portland, Stephen Curry s’est blessé au pouce droit sur un contact avec Justin Minaya. Après un bref passage au vestiaire, le meneur All-Star des Warriors est revenu durant le deuxième quart-temps avec une protection autour de son doigt.

En 27 minutes, le quadruple champion NBA a fini avec 14 points à 6/14 au tir, dont 2/8 de loin, malgré la gêne causée par cette blessure. « Cela m’a un peu gêné parce que c’est une douleur nouvelle, mais je ne pense pas que cela va durer longtemps. Pour le moment, ça fait mal, mais je vais aller mieux« , a assuré Stephen Curry après la rencontre.

Présent pour défier les Clippers dimanche

Pour les Warriors, ce serait évidemment préférable que la blessure de Stephen Curry ne soit pas grave parce que Golden State joue le match le plus important de sa saison, ce dimanche face aux Clippers. L’enjeu est une place en playoffs sans passer par le « play-in ». Si défaite il y a, et que les Wolves s’imposent contre le Jazz, les hommes de Steve Kerr devront défier Memphis pour finir 7e, et éventuellement le vainqueur de Mavericks-Kings pour finir 8e

« Je savais qu’on doit gagner nos deux derniers matchs pour aller en playoffs », rappelle le meneur après le succès face aux Blazers. « Les Clippers viennent dimanche. Ils ont une bonne équipe, encore plus depuis le retour de Kawhi [Leonard], mais on sera prêt à les affronter. »

Un affrontement qui devrait bien se jouer avec Stephen Curry, prévient qu’il sera présent ce dimanche pour recevoir des Clippers en grande forme avec sept victoires consécutives, dont un dernier succès en date, ce vendredi, face aux Kings.

« Je me sens bien, prêt à jouer le 82e match, ce dimanche« , annonce le coéquipier de Jimmy Butler.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 69 32 44.7 39.4 93.1 0.6 3.9 4.4 6.0 1.3 1.1 2.8 0.4 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.