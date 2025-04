LaMelo Ball a d’ores et déjà terminé sa saison, la faute à de nouvelles blessures qui viennent rappeler la nouvelle saison galère vécue par les Hornets. Même si le meneur de Charlotte n’est plus sur le parquet pour régaler la galerie, Puma reste fidèle au poste en dévoilant un nouveau coloris « flashy » de sa quatrième chaussure signature, la MB.04 !

Le coloris « Be You » est en effet un feu d’artifice de couleurs, allant du vert fluo, au rose en passant par du orange et du violet. Le talon comporte un patch « Not From Here » en noir et gris.

La MB.04 « Be You » est attendue pour le 11 avril sur le sol nord-américain au prix de 125 dollars.

Notre verdict de la MB.04 Puma a progressivement su ériger la marque « MB » au rang de référence et avait frôlé la perfection avec la sortie de la MB.03, coup de cœur Basket USA de la saison dernière. Il n’était donc pas question de chambouler une formule qui a fait ses preuves, répondant à toutes les caractéristiques techniques, en termes d’adhérence, d’amorti, de confort mais aussi de maintien. Cette quatrième version de la chaussure de LaMelo Ball n’apporte que peu d’innovations, reprenant la même semelle et un design similaire, sur lequel les finitions ont été revues. Le modèle n’en reste donc pas moins exceptionnel, surtout au regard de son prix, mais l’effet de surprise a tendance à s’estomper. Cette MB.04 pourrait alors parachever la fin d’un cycle par un dernier gros succès, avant de plancher vers de toutes nouvelles trajectoires pour la suite de sa ligne signature.

