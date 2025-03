Pour limiter les ballons perdus, Paolo Banchero réclame plus de rythme en attaque

Relancé par un calendrier facile, le Magic restait sur trois victoires d’affilée avant la réception de Mavericks en grande difficulté ces derniers temps. La passe de quatre était donc pleinement possible pour Paolo Banchero et ses coéquipiers.

Mais en perdant 16 ballons et en shootant à 5/30 derrière la ligne à 3-pts, les Floridiens avaient peu de chances de l’emporter. Même Paolo Banchero, avec ses 35 points, n’a pas pu totalement compenser ses six possessions gâchées.

« Je trouve qu’en jouant lentement, on va avoir plus de risques de perdre le ballon », analyse la star du Magic. « Voilà pourquoi je crois que, plus vite on joue, mieux c’est. Car on limite alors les temps de décision de chacun et ça va plus vite pour lire les situations. Quand on est lent, on perd des ballons, on shoote mal à 3-pts et l’attaque n’est pas bonne. On doit faire plus d’efforts pour mettre du rythme offensivement. »

Une victoire et le Magic gagnait une place

En première période face aux Texans, le Magic a perdu 10 ballons et n’a pas eu beaucoup besoin de l’aide de la défense adverse pour cela. Un marcher ici ou là, des fautes offensives, des passes ratées… Impossible de mettre du rythme quand on plombe autant de possessions aussi bêtement. Et dans le troisième quart-temps, Dallas va faire la différence avec un 20-2. Paolo Banchero perdra trois ballons dans ce seul quart-temps.

« Les ballons perdus », répond Jamahl Mosley sur les problèmes de son équipe après la pause. « Ils ont permis à Dallas de marquer 9 points rapidement. On n’a pas fait attention avec le ballon, on a donné des paniers faciles. Les balles perdues font mal car on ne revient pas. »

Pas de quatrième victoire de suite donc et une mauvaise opération alors que, dans le même temps, Atlanta avait perdu. Le Magic, avec un succès, aurait pris la septième place de la conférence Est.

« Notre intensité et notre concentration étaient bonnes pendant 36 minutes, mais j’ai besoin qu’on joue 48 minutes. On doit faire mieux », prévient le coach du Magic.