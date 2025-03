DeAndre Jordan a encore les jambes pour écraser les cercles

Les cercles du Toyota Center ont beaucoup souffert dimanche. La faute à un DeAndre Jordan déchaîné à proximité, comme à la belle époque de « Lob City », quand le pivot faisait équipe avec Blake Griffin aux Clippers pour tester la solidité des arceaux.

Dans le seul troisième quart-temps de cette rencontre, l’intérieur des Nuggets a enchaîné un « alley-oop » à une main sur une passe lobée de Jamal Murray, un « poster » et un autre « alley-oop », à deux mains en arrière cette fois, sur un nouveau service du Canadien. De quoi alimenter son compteur sur l’année : 51 dunks en 48 rencontres !

Malgré ses 36 ans, l’ancien All-Star dégage la même puissance et les mêmes facilités pour finir au cercle. Résultat, alors qu’il n’avait joué aucune des dix précédentes rencontres, il a signé un double-double digne de ses plus belles années dans la ligue : 11 points (5/7 aux tirs) et 15 rebonds en 38 minutes de jeu pour sa troisième titularisation de l’année !

Nikola Jokic sur la touche, Mike Malone avait décidé de faire appel à lui pour le placer dans le cinq. Le vétéran devait d’ailleurs être titularisé lors de la rencontre précédente, à Portland. Mais voyant que le pivot titulaire d’en face, Donovan Clingan, allait finalement manquer le match, Mike Malone avait décidé de jouer petit.

Une option inenvisageable pour faire face à la raquette texane, Alperen Sengun et Steven Adams, l’autre soir. « Sachant que Houston est une équipe d’élite au rebond offensif », rappelait le coach, en référence au fait que les Rockets sont les n°1 de la ligue dans ce secteur, avec près de 15 rebonds offensifs captés chaque soir.

Un autre style de « pick-and-roll » pour Jamal Murray

Le technicien des Nuggets considère son vétéran comme l’un des meilleurs rebondeurs défensifs et protecteurs de cercle de sa formation. « Si on se fait laminer au rebond, laissez-moi mettre l’un de nos joueurs les plus grands et costauds, avec un CV impressionnant de 17 ans », poursuivait Mike Malone en se disant fier de son joueur, né à Houston, qui a eu l’occasion de briller devant ses proches.

Jamal Murray, qui peut pratiquer une autre forme de « pick-and-roll » avec lui – plus aérien – par rapport à Nikola Jokic, voit dans sa performance la preuve de son professionnalisme.

« Il est toujours en train de communiquer, il est super vocal, encourageant, et il garde toujours les gars dans un bon état d’esprit. Il fait du bon boulot en restant impliqué. En tant que joueur, vous voulez jouer, donner à l’équipe de cette façon, mais il fait un si bon travail en s’adaptant à son rôle dans l’équipe et en étant un bon coéquipier », appréciait le Canadien.

« Dans cette ligue, on ne sait jamais quand notre numéro va être appelé. C’est notre boulot, nous nous assurons d’être prêts. On a le meilleur joueur du monde sur la touche », résumait le vétéran qui a récidivé la nuit passée face aux Bulls, avec un double-double encore plus impressionnant avec 10 points (4/6 aux tirs), 17 rebonds et même 7 passes décisives.

DeAndre Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 53 15 63.3 0.0 38.5 1.4 3.1 4.5 0.2 1.8 0.2 0.8 1.1 4.3 2009-10 LAC 70 16 60.5 0.0 37.5 1.7 3.3 5.0 0.3 2.2 0.2 1.1 0.9 4.8 2010-11 LAC 80 26 68.6 0.0 45.2 2.6 4.6 7.2 0.5 3.2 0.5 1.3 1.8 7.1 2011-12 LAC 66 27 63.2 0.0 52.5 3.1 5.2 8.3 0.3 2.9 0.5 1.1 2.0 7.4 2012-13 LAC 82 25 64.3 0.0 38.6 2.6 4.7 7.2 0.3 2.3 0.6 1.2 1.4 8.8 2013-14 LAC 82 35 67.6 0.0 42.8 4.0 9.5 13.6 0.9 3.2 1.0 1.5 2.5 10.4 2014-15 LAC 82 34 71.0 25.0 39.7 4.8 10.1 15.0 0.7 3.0 1.0 1.3 2.2 11.5 2015-16 LAC 77 34 70.3 0.0 43.0 3.5 10.3 13.8 1.2 2.7 0.7 1.4 2.3 12.7 2016-17 LAC 81 32 71.4 0.0 48.2 3.7 10.1 13.8 1.2 2.6 0.6 1.4 1.7 12.7 2017-18 LAC 77 32 64.5 0.0 58.0 4.3 10.9 15.2 1.5 2.6 0.5 1.8 0.9 12.0 2018-19 * All Teams 69 30 64.1 0.0 70.5 3.3 9.8 13.1 2.3 2.4 0.6 2.2 1.1 11.0 2018-19 * DAL 50 31 64.4 0.0 68.2 3.2 10.5 13.7 2.0 2.5 0.7 2.2 1.1 11.0 2018-19 * NYK 19 26 63.4 0.0 77.3 3.4 8.0 11.4 3.0 2.2 0.5 2.2 1.1 10.9 2019-20 BRK 56 22 66.6 0.0 68.0 2.5 7.5 10.0 1.9 2.0 0.3 1.3 0.9 8.3 2020-21 BRK 57 22 76.3 0.0 50.0 2.1 5.4 7.5 1.6 2.0 0.3 1.5 1.1 7.5 2021-22 * All Teams 48 13 64.3 0.0 55.0 1.7 3.8 5.5 0.4 1.5 0.2 0.8 0.7 4.3 2021-22 * LAL 32 13 67.4 0.0 46.2 1.6 3.8 5.4 0.4 1.6 0.3 0.7 0.8 4.1 2021-22 * PHL 16 13 59.3 0.0 71.4 2.0 3.8 5.8 0.5 1.3 0.1 1.0 0.6 4.6 2022-23 DEN 39 15 76.5 100.0 45.8 1.3 3.8 5.2 0.9 1.8 0.3 1.2 0.6 5.1 2023-24 DEN 36 11 62.4 0.0 49.1 1.5 2.9 4.4 0.7 1.6 0.2 0.6 0.4 3.9 2024-25 DEN 47 12 65.5 0.0 40.0 1.4 3.4 4.9 0.9 1.3 0.3 0.7 0.4 3.5 Total 1101 25 67.4 15.4 47.5 2.9 6.9 9.7 0.9 2.4 0.5 1.3 1.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.