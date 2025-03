Shai Gilgeous-Alexander, le zigzagueur de l’aisé

Si Nikola Jokic n’a pas dit son dernier mot, Shai Gilgeous-Alexander semble bien filer vers le titre de MVP de la saison régulière. Meilleur marqueur de la ligue à 33.0 points par match à un impressionnant 53% de réussite au tir, en particulier pour un arrière, le Canadien s’est hissé jusqu’au sommet avec son propre style.

Comme le détaille Fred Katz, de The Athletic, dans un long article, « SGA » a ainsi développé son jeu de façon quasiment scientifique. Grâce à un de ses professeurs au lycée, Dwayne Washington, il a ainsi travaillé en utilisant la physique, la biologie et la géométrie. La physique car le Canadien n’est pas le plus rapide des athlètes NBA, et il a donc appris à maîtriser les accélérations et décélérations, plus que la vitesse pure. La biologie car il a beaucoup travaillé sur son souffle pour éviter que son rythme cardiaque ne s’emballe. La géométrie car s’il ne peut pas dépasser les adversaires simplement grâce à son premier pas, il lui fallait apprendre à le faire en zigzaguant.

Une folle efficacité après ses dribbles

En bon « nerd », Dwayne Washington a ainsi expliqué à Shai Gilgeous-Alexander qu’il y avait plusieurs chemins pour aller d’un point A à un point B, même sur un terrain de basket.

« Il faut faire croire aux adversaires qu’ils vous ont battu pour aller là où on veut vraiment aller » résume le professeur. « Parfois, il faut utiliser leur force à votre avantage. S’ils sont plus rapides, qu’ils soient plus rapides. S’ils vous arrêtent, qu’ils vous arrêtent. Qu’ils soient les premiers, parce qu’il n’y a pas besoin de se presser. »

Le leader du Thunder est donc devenu le roi du zigzag en NBA, attaquant ses adversaires à droite et à gauche pour ralentir, repartir dans l’autre sens et accélérer à nouveau jusqu’à trouver l’ouverture.

Cette saison, il est ainsi de très, très loin le leader sur les tirs à 2-points inscrits après trois dribble ou plus. Le plus fou, c’est qu’il est aussi largement le plus efficace parmi les dribbleurs. Pour trouver un joueur plus efficace, il faut regarder vers Kevin Durant, qui prend plus de deux fois moins de tirs du genre !

Mais ce talent de zigzagueur, Shai Gilgeous-Alexander le travaille, en particulier l’été. À Hamilton, dans l’Ontario, il bosse ainsi avec ses proches, à partir de 6 heures du matin, face à plusieurs défenseurs. Peu d’exercices spécifiques mais plutôt du jeu et de la lecture de situations, pour trouver des failles face à différents schémas.

Une approche scientifique du jeu

« Il est en avance sur son temps » assure Mark Daigneault, son coach. « De façon intuitive, il a développé une approche scientifique, sur la façon de prendre des décisions. On veut des séances d’entraînement aléatoires. On veut de la variabilité. Il faut que les séances d’entraînement s’entremêlent. Et c’est ce qu’il fait naturellement. »

Dans la foulée de l’article de The Athletic, Ben Taylor, de Thinking Basketball, a publié une vidéo mettant en avant les zigzags de Shai Gilgeous-Alexander… mais aussi la façon dont l’arrière d’Oklahoma City avait appris à utiliser ses déplacements pour maximiser son pouvoir de scoreur, notamment en s’appuyant sur son avant-bras pour générer un peu d’espace par rapport à ses défenseurs (ce qui agace pas mal ses adversaires) ou en utilisant les contacts que ses multiples dribbles ne manquent pas de générer pour obtenir des lancers-francs.

Comme tant d’autres scoreurs de premier plan avant lui, « SGA » joue ainsi avec les règles, ce que les arbitres lui permettent et lui offrent, pour rentabiliser ses forces au maximum. Et même s’il a un peu développé et amélioré son tir extérieur, ses forces restent l’accès au cercle et le shoot à mi-distance.

Grâce à un talent particulier, et finalement unique.

« LeBron (James) à son meilleur niveau, Giannis (Antetokounmpo), la vitesse de (Ja) Morant, la vitesse et la puissance de (Russell) Westbrook… C’est un grand athlète, mais il n’est pas un athlète d’un autre monde, comme le sont ces gars-là », conclut Mark Daigneault au sujet de son leader. « Et pourtant, il arrive aux mêmes endroits sur le terrain qu’eux. Et pour moi, cela dit tout ce qu’il faut savoir sur ses qualités ». Et sur sa maîtrise du zigzag.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 66 34 52.6 37.1 90.1 0.9 4.1 5.0 6.2 2.2 1.8 2.5 1.0 33.0 Total 452 33 50.2 35.4 86.1 0.8 4.0 4.8 5.1 2.3 1.4 2.3 0.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.