Les Warriors redescendent de leur nuage avec un Stephen Curry sur les rotules

Alors que Minnesota avait perdu à domicile après prolongation contre Indiana, les Warriors ont rapidement appris que Nikola Jokic et Jamal Murray seraient absents cette nuit. L’opportunité était parfaite pour prendre un peu d’air à la sixième place, revenir sur les Grizzlies qui avaient eux aussi perdu et sur les Nuggets, leur adversaire du soir.

Et pourtant, tout est rapidement parti de travers. Sans la moindre pression, les hommes de Mike Malone ont dicté leur loi dès les premières minutes du match et Golden State n’a jamais su répondre.

« Quand on a su que Jokic et Murray ne jouaient pas, on a dit aux joueurs de se tenir prêts parce qu’on savait que d’autres joueurs allaient avoir leur chance et allaient se donner à fond pour se montrer » se lamentait Steve Kerr après la rencontre. « On a mal entamé le match, on n’a pas répondu au défi physique qu’ils nous ont proposé. Notre énergie n’était pas au rendez-vous, nous nous sommes plaints auprès des arbitres, on a été affreux. Et ils ont fait un super match. Leur victoire est entièrement méritée. »

Les Warriors, sur un nuage depuis l’arrivée de Jimmy Butler ont perdu 6 de leurs 20 ballons en premier quart-temps et y ont manqué 6 lancers-francs. Même un tremblement de terre de 4,2 sur l’échelle de Richter ressenti dans la Baie de San Francisco en début de deuxième quart temps n’a pu réveiller les Dubs. Ils finiront le match à 15/27 sur la ligne de réparation. Ils ont également raté 25 de leurs 33 tirs à 3-points.

« Il n’a pas la même énergie en ce moment et on doit lui trouver un peu de repos pour qu’il puisse recharger ses batteries »

« C’est rare de pouvoir gagner un match NBA quand vous donnez la balle 20 fois à l’autre équipe, » constatait un Steve Kerr frustré.

Stephen Curry a lui été parfait sur la ligne des lancers francs mais a connu une partie extrêmement compliquée partout ailleurs : 6/21 aux tirs, 4/14 à 3-points, 7 des 20 ballons perdus de son équipe, dont une tentative d’alley-oop raté dans les dernières minutes qui a laissé tout le Chase Center sans voix…

Malgré l’apport de Jimmy Butler, il est en train de piquer du nez après un « road trip » à l’Est exceptionnel. Il n’était qu’à 8/20 aux tirs contre New York, 4/9 contre Sacramento, 6/14 contre Portland et 8/22 contre Detroit.

« Il est fatigué. Il nous porte depuis un mois et il a été incroyable pendant cette période mais il est fatigué » concédait ainsi Steve Kerr. « Vous pouvez le voir, il n’a pas la même énergie en ce moment et on doit lui trouver un peu de repos pour qu’il puisse recharger ses batteries. »

Incertain avant la rencontre à cause d’un dos douloureux, Stephen Curry pourrait ne pas être de la partie pour la venue de Milwaukee dès cette nuit afin de retrouver un peu d’essence.

« On pourrait décider de potentiellement le mettre au repos contre Milwaukee » confirmait Steve Kerr. « Je vais parler avec notre staff médical et on prendre la meilleure décision pour Steph et pour l’équipe. »

Propos recueillis à San Francisco.