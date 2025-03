Retour gagnant pour un Kristaps Porzingis soulagé

Les Celtics et Kristaps Porzingis peuvent pousser un gros ouf de soulagement. Même si Derrick White et Al Horford manquaient à l’appel cette nuit, Boston a eu le plaisir de retrouver KP dans ses rangs, et l’intérieur letton a rassuré en livrant un match plein avec 24 points à 9/16 au tir.

Son retour commençait à être attendu avec impatience alors que les playoffs vont débuter dans un mois. Mais c’est surtout la nature de son indisponibilité, une mystérieuse maladie, qui a interrogé. Après la victoire remportée sur le parquet de Brooklyn, l’intéressé a confié que lui aussi a eu peur que quelque chose de grave lui arrive.

« Je n’ai sans jamais été aussi malade de ma vie », a-t-il déclaré « J’ai passé une semaine à rester chez moi, à essayer de récupérer. Après chaque séance d’entraînement, boom, c’était à nouveau une grosse chute. J’étais vraiment fatigué. Ce n’était pas normal (…). Il te vient des idées sur ce que ça pourrait être, quelque chose de plus lourd. J’espérais simplement que ce ne soit pas ça. Heureusement, ça n’a pas été le cas ».

Maître du dernier quart-temps

Cette nuit, il a dissipé tous les doutes en livrant une prestation pleine d’énergie, malgré un peu de déchet au tir extérieur (1/7), allant même jusqu’à jouer tout le dernier quart-temps pour terminer à 32 minutes.

Surtout, Boston joue différemment lorsqu’il est là avec davantage d’options pour construire son attaque. Il s’est notamment offert une belle série en scorant 10 points de suite, avec notamment un 2+1 puis en inscrivant son seul 3-points du match, avant de finir au dunk pour un panier qui a contribué à distancer définitivement les Nets.

« C’est super de l’avoir de retour », s’est ainsi réjoui Joe Mazzulla, qui dispose désormais d’un bon mois pour remettre la machine en route. « En début de quatrième quart-temps, j’ai trouvé qu’il nous a mis en super position pour gagner. Il a parfaitement fait son boulot près du cercle, des deux côtés du parquet ».

Le soulagement a été à la hauteur de l’incertitude qui a entouré son cas depuis deux semaines. Dans l’euphorie, KP a également tenu à saluer les fans pour leur soutien sur les réseaux sociaux.

« J’ai vu sur les réseaux sociaux que les gens voulaient savoir ce qui se passait, pourquoi j’étais absent si longtemps », a-t-il ajouté. « Évidemment, c’était frustrant pour moi, d’être malade et indisponible à répétition. Du genre : ‘Ce gars n’est pas capable de jouer malgré une maladie ?’ Mais je voulais que les gens sachent que je ne refuserai jamais de jouer pour une toux. Si je suis absent pour cause de maladie, il faut que ce soit parce que je ne peux pas aider l’équipe. J’ai reçu beaucoup de soutien en retour, c’était vraiment sympa. J’apprécie toujours le soutien des fans des Celtics et de chez moi ».

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 33 29 47.7 39.4 81.3 1.5 5.1 6.6 1.9 2.8 0.8 1.2 1.6 19.1 Total 492 31 46.1 36.3 83.0 1.7 6.0 7.8 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.