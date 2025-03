Bogdan Bogdanovic royalement accueilli par le public d’Atlanta

Nous sommes au milieu du premier quart-temps de cette rencontre entre Hawks et Clippers lorsque, durant un temps-mort, Bogdan Bogdanovic a eu droit à une vidéo hommage de la part de son ancienne franchise. Le Serbe a passé quatre ans et demi en Géorgie, un passage remarqué et apprécié par tous les fans d’Atlanta. Un amour que le néo-Clipper a su rendre à son ancien public. En amont de ce duel, il avait été aperçu en train de signer plusieurs maillots des Clippers et des Hawks portant son nom.

Après la rencontre, l’ancien de la maison géorgienne s’est exprimé. D’abord, par un message sur ses réseaux sociaux puis au micro de Law Murray où il a expliqué pourquoi il avait laissé son numéro 13 pour le 10 : « Je pense que c’est une nouvelle aventure. Je voulais un nouveau départ. Bogie avec le 13 à Atlanta était juste Bogie avec le 13 à Atlanta. Désormais, c’est un nouveau Bogie à la recherche de meilleures choses. »

Des propos relayés par Kevin Chouinard qui ajoute que l’ailier a délaissé le 13 en hommage à tous les fans d’Atlanta.

De vieilles habitudes qui ont la peau dure

Bogdan Bogdanovic a joué avec Trae Young pendant toute la durée de son passage à Atlanta. De quoi avoir quelques automatismes avec le meneur. Des automatismes qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain puisque l’ailier a essayé de célébrer une action avec son ancien coéquipier comme il en a toujours eu l’habitude. Comme Kyle Kuzma il y a quelques jours lors de sa première rencontre face aux Wizards.

Si le Serbe a toujours de bons réflexes avec Trae Young, il continue de prendre ses marques avec les Clippers comme il l’a déclaré en conférence de presse après ce match :

« Comme je l’ai dit, il faut quelques semaines pour que j’apprenne les systèmes, comment fonctionne la défense ou comment jouer avec James (Harden), Kawhi (Leonard) et Zu (Ivica Zubac). »

Une acclimatation qui prend du temps, mais qui commence à porter ses fruits puisqaue Bogdan Bogdanovic a notamment réalisé un très bon match à 30 points et 10 rebonds mercredi dernier face au Heat.

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 * All Teams 39 26 40.4 32.5 87.0 0.5 2.5 3.0 2.4 2.4 0.7 1.5 0.2 11.0 2024-25 * ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0 2024-25 * LAC 15 27 45.2 36.5 85.0 0.5 2.9 3.3 3.1 2.3 0.6 1.5 0.2 12.5 Total 488 29 43.6 38.0 84.5 0.5 2.9 3.4 3.2 2.1 1.0 1.4 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.