Un premier coloris pour la Puma All-Pro Nitro Elite

Présentée en octobre dernier comme le prochain petit bijou de la marque, voici enfin la première Puma All-Pro Nitro Elite en France !

Il s’agit d’une version améliorée de la Puma All-Pro Nitro, dont la composition a été complètement revue, avec une tige en tissu « Ultraweave », plus légère et plus résistante aux frottements, une semelle intermédiaire en mousse Nitro SQD, une plaque en fibre de carbonne « Pwrplate » placé sous le milieu de la semelle pour la stabilité. On note aussi la présence d’un renfort en TPU pour agir sur le maintien du talon.

Pour cette première version, Puma a opté pour un coloris « Aqua-Yellow » entre blanc, bleu, jaune et une touche de rose. Son autre spécificité, c’est que la paire fait partie des chaussures très haut de gamme en terme de prix : 250 euros !

La Puma All-Pro Nitro Elite « Aqua-Yellow » est disponible sur Basket4Ballers.