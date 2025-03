Le MVP de la nuit | Nikola Jokic répond à Shai Gilgeous-Alexander

Ce dimanche, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic s’affrontaient pour un premier duel déterminant dans la course au MVP. Avec 40 points, « SGA » semblait avoir pris une longueur d’avance, d’autant plus que le « Joker » (24 points et 13 rebonds) avait de son côté été limité par une blessure au coude.

Un jour plus tard, les deux joueurs remettaient le couvert et cette seconde rencontre a tourné à l’avantage du Serbe. Avec 35 points, 18 rebonds, 8 passes et une seconde période maîtrisée, Nikola Jokic permet à Denver de s’imposer, tout en relançant les discussions autour du trophée de MVP.

« Le meilleur basket de ma vie »

« C’est ma troisième ou quatrième année consécutive donc je ne peux pas vraiment le contrôler, mais je dirais que je joue le meilleur basket de vie donc si c’est suffisant, c’est suffisant. Si ça ne l’est pas… Shai le mérite, il est vraiment incroyable » a déclaré Nikola Jokic, interrogé sur la course au MVP.

Si le Serbe ne semble pas traumatisé à l’idée de voir ce quatrième trophée de meilleur joueur de la saison lui filer entre les doigts, ce n’est pas le cas pour son entraîneur, Mike Malone.

Pour ESPN, il a défendu son joueur : « Si vous ne savez pas que Nikola [Jokic] a gagné trois trophées de MVP et que vous mettez le joueur A et le joueur B côte à côte sans savoir qui est en triple-double de moyenne et dans le Top 3 dans les trois principales catégories statistiques, une chose qui n’a jamais été faite auparavant, il gagne le MVP 10 fois sur 10. Si vous n’êtes pas d’accord, c’est que vous racontez simplement des conneries. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 59 36 57.7 43.0 80.9 2.9 10.1 13.0 10.5 2.2 1.8 3.3 0.7 28.9 Total 734 32 55.9 35.9 82.5 2.7 8.3 10.9 7.2 2.7 1.3 2.9 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.