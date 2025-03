Le Thunder met K.O. les Nuggets dans le dernier round

Malgré l’horaire inhabituel, 12h00 à OKC, aucun round d’observation dans ce choc entre le 1er de la conférence Ouest et son dauphin ! Ce sont les Nuggets qui frappent les premiers avec l’inévitable Nikola Jokic qui frappe à 3-points puis s’en va marquer avec un joli bras roulé. Après 150 secondes, il y a déjà 10-0 ! Le Thunder reprend ses esprits par Lu Dort, à 3-points, mais Michael Porter Jr lui répond. Mark Daigneault préfère casser le rythme avec un temps-mort.

Et ça marche, Shai Gilgeous-Alexander impose enfin son rythme, il trouve ses spots, et OKC signe un 9-2 pour recoller au score (16-12). Le match est vraiment lancé, et Jaylin Williams, en bout de chaine, plante un 3-points au buzzer pour boucler un quart-temps joué sur un rythme assez fou (29-28). La « second unit » du Thunder fait du bien, et Mike Malone n’a clairement pas autant de solutions. Résultat, Jalen Williams donne pour la première fois l’avantage à OKC.

Une première mi-temps superbe

La très bonne nouvelle, c’est que les arbitres laissent jouer, et les contacts fréquents ne sont pas sifflés. Mieux, on assiste à une minute dingue avec un 5 sur 5 à 3-points de suite ! Derrière, Chet Holmgren fait exploser sa rage après un dunk en transition. Les deux formations cherchent le K.O., et à la pause, le Thunder est devant d’un petit point (61-60). Tout le monde peut reprendre son souffle après une première mi-temps de très, très grande qualité.

La deuxième mi-temps débute sur le négatif de la première. Cette fois, c’est OKC qui frappe le premier, avec « SGA » qui passe entre les portes du saloon pour aller au cercle, avec la faute. Comme Nikola Jokic ne marque plus depuis le premier quart-temps et sa blessure au coude, et qu’il se fait même bâcher par Gilgeous-Alexander, le Thunder creuse l’écart (82-71). Sans surprise, dès que Jokic parvient à prendre le dessus, Denver va beaucoup mieux (86-83).

« Blockorama »

Sauf que la défense dans les coins n’est pas au point, et OKC se redonne de l’air grâce à la paire Wallace-Caruso. Puis lorsque Russell Westbrook perd un ballon après avoir été touché au visage et que Chet Holmgren le transforme en dunk, Mike Malone s’agace et prend une technique (99-91). A l’agonie depuis le début du match, Westbrook se fait bâcher par ce même Holmgren et Malone rappelle déjà Jokic, qui s’est reposé une petite minute !

Mais ça n’a pas d’effet et lorsque Dort loupe un dunk, le ballon lui revient, et il plante un 3-points. De l’autre côté du terrain, ça bâche à tout va, et les Nuggets lâchent prise. A deux minutes de la fin, SGA donne 18 points d’avance (119-101). La messe est dite, d’autant que Jalen Williams envoie les Nuggets au tapis avec deux paniers primés de suite. Le Thunder s’impose de 24 points, et c’est très lourd pour des Nuggets qui ont craqué dans les cinq dernières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Aaron Gordon rechute. Une fois de plus, le mollet d’Aaron Gordon lui a joué des tours. C’est comme ça depuis des mois, et cette fois, dès le premier quart-temps, l’ailier-fort a jeté l’éponge. Paradoxalement, il est le seul joueur de Denver avec un +/- positif.

L’impact de Braun. Son deuxième quart-temps est sublime avec de l’agressivité, de l’adresse à 3-points, et puis il y a cette passe derrière la tête pour Michael Porter Jr. à 3-points. Malheureusement, il s’est effacé après la pause.

La course au MVP. 58e match de suite à 20 points et plus pour Gilgeous-Alexander, auteur de 40 points. En face, Jokic loupe son 160e triple-double pour une passe. Si SGA a été plus régulier, et davantage puncheur, Jokic a brillé essentiellement en 1er quart-temps. Une blessure au coude, ajoutée à une cheville douloureuse, ont eu raison de lui. Avantage à l’arrière du Thunder, dont la défense a aussi été brillante.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.