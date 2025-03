Les Nuggets pas encore au niveau du Thunder

Et si les Nuggets, à l’image de Nikola Jokic, avaient commencé trop fort la rencontre face au Thunder ? Après un 10-0 inaugural et un très bon premier quart-temps, les protégés de Mike Malone ont petit à petit perdu la mainmise sur la rencontre. Certes, la sortie d’Aaron Gordon n’a pas arrangé les choses mais globalement, les Nuggets n’avaient ni la richesse d’effectif, ni l’endurance pour tenir tête 48 minutes au leader de la NBA.

« Quand on affronte une équipe comme celle-ci, les détails comptent, et les petites choses aussi » rappelle le coach de Denver. « Ils ont récupéré 10 ballons qui traînent, contre 3 pour nous. Cela ne peut pas se passer comme ça… Ils ne peuvent pas nous dominer sur ces ballons. Dans le 4e quart-temps, ils ont capitalisé sur la moindre de nos erreurs. Pour battre la meilleure équipe de l’Ouest, on ne peut pas jouer trois quart-temps. »

La paire Holmgren-Hartenstein a pesé

Meilleure défense de la NBA, le Thunder provoque près de 18 pertes de balles par match. Les Nuggets ont réussi à les limiter à 7, mais à côté de ça, ils ont été maladroits : 41% aux tirs, dont 30% à 3-points. « On est très bon habituellement en 4e quart-temps, mais ce soir, nous n’avons pas réussi à nous en sortir » regrette Michael Porter Jr.

L’une des clés de la réussite du Thunder a été la défense sur Jokic avec la doublette Hartenstein-Holmgren mais aussi Lu Dort sur les « switch ». C’était la première fois que Jokic était confronté à ce duo d’intérieurs, et clairement, il était en difficulté lorsque Holmgren pouvait se permettre de l’attendre près du cercle.

« Je pense avoir tout vu dans ma carrière… Des petits, des grands, des prises à deux, etc. Pour moi, c’est juste un match de plus » explique le Serbe. « Mais clairement, c’est la meilleure défense de la NBA, et ils vous obligent à travailler ».

A-t-il des regrets sur cette rencontre où les Nuggets ont craqué dans les cinq dernières minutes ? « Je pense qu’on a eu des opportunités, à l’image des 10 tirs à 3-points ouverts que j’ai ratés » conclut-il.