Le MVP de la nuit | Jayson Tatum monte en température

Dix victoires pour deux défaites. C’est le bilan des Celtics depuis un mois et après avoir dominé les Nuggets, ils avaient peut-être besoin d’une nouvelle victoire référence pour faire taire les critiques. C’est chose faite avec ce succès face aux Lakers, qui restaient sur huit victoires d’affilée. Dès le premier quart-temps, on a compris qu’on allait assister à un grand match, et notamment que Jayson Tatum avait encore un message à envoyer.

Depuis le All-Star Game, l’ailier des Celtics semble surmotivé à l’idée de prouver qu’il est un joueur sous-estimé, et cette nuit, c’est lui qui a donné le ton après la grosse entame des Lakers. Cela débute par un spin move pour enrhumer Austin Reaves et aller au dunk. Puis il y a ce 3-points à 10 mètres, avec le pied sur les lettres de TD Garden. Son premier quart-temps est propre avec un 5 sur 8 aux tirs pour remettre les deux équipes à égalité. Et c’est encore lui qui donnera plus tard quatre points d’avance à la pause après un dunk à la dernière seconde.

« Les fans adorent ça. La rivalité est en vie » lancera-t-il après la victoire de Boston. « Comme je l’ai déjà dit, la NBA se porte mieux lorsque les Celtics et les Lakers sont bons ».

Fier d’être au coeur de la plus grande des rivalités

Une rivalité qui pousse à élever son niveau de jeu, et le duel des duos (Brown-Tatum vs LeBron-Doncic) a été épique, malheureusement interrompu par la sortie sur blessure de LeBron James. « Ce n’est que la saison régulière, et cette victoire n’a pas plus de valeur comptable qu’une autre, mais ça reste spécial » insiste Tatum. « C’est particulier de faire partie de cette rivalité avec de tels joueurs des deux côtés. On veut vivre des moments ça. Je suis sûr que les fans ont apprécié. Il y avait, face à face, deux très bonnes équipes qui ont tout donné des deux côtés du terrain. »

A l’arrivée, Tatum livre l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 40 points à 12 sur 28 aux tirs, 12 rebonds et 8 passes. A ses côtés, Jaylen Brown apporte 31 points et il s’est occupé du cas Doncic. Et le retour de Jrue Holiday, encore touché au doigt, est un élément important pour Tatum. « On est une bien meilleure équipe quand Jrue est là. Evidemment, il nous manque encore Kristaps, mais c’est juste génial d’avoir Jrue des deux côtés du terrain. »

Un retour qui n’a pas empêché Joe Mazzulla de faire jouer Tatum 45 minutes, et il faudrait éviter que ça ne se répète.