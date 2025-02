Jayson Tatum ne se sent toujours pas apprécié à sa juste valeur

Très vite propulsé au sommet de l’affiche avec Boston à son arrivée en NBA en 2017, adoubé par un certain Kobe Bryant, Jayson Tatum a enfin décroché le Graal l’été dernier en devenant champion NBA.

À bientôt 27 ans, les accomplissements s’accumulent pour la superstar des Celtics. Sa chaussure signature en est à sa troisième version, NBA 2K en a fait son athlète couverture pour la dernière édition, et c’est également le joueur qui a vendu le plus de maillots à mi-saison, derrière les inamovibles Stephen Curry et LeBron James. On peut également citer sa médaille d’or olympique, même s’il n’a pas joué un rôle prépondérant.

Manque de reconnaissance médiatique

Jayson Tatum estime-t-il pour autant être reconnu à sa juste valeur ? Sa réponse fuse… « Honnêtement, non », a-t-il lancé, comme si le grand public continuait de le sous-évaluer malgré tout ce qu’il a déjà accompli.

« Si on retirait le nom et le visage de tous mes accomplissements et qu’on disait juste : ‘Voici ce que ce joueur a accompli à 26 ans’, les gens parleraient de moi de façon très différente ».

La question est revenue sur la table alors que les médias américains ont lancé le débat sur les joueurs qui incarneront « le visage de la NBA » après les départs à la retraite de Stephen Curry, LeBron James ou Kevin Durant.

Les noms d’Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama sont régulièrement cités, alors que le sien arrive seulement après. Son palmarès est pourtant plus étoffé et son statut déjà établi.

« Je coche toutes les cases »

« Je ne veux pas vraiment m’immiscer dans ces choses qui sont sujettes à débat. A-t-il remporté un titre ? Oui. A-t-il remporté des médailles d’or ? Oui. A-t-il été élu dans la First Team All-NBA ? … Toutes ces choses sont des preuves féroces. Ils peuvent toujours faire des débats, mais je coche toutes les cases ».

Pour autant, Jayson Tatum ne compte pas changer sa façon de faire, ni sa façon d’être pour gagner les faveurs du grand public.

« Je n’essaie pas d’être quelqu’un que je ne suis pas. Je suis à l’aise avec la personne que je suis », a-t-il poursuivi, bien décidé à continuer de faire ses preuves sur le terrain, et ce dès le prochain match face à Cleveland, la sensation de la saison à l’Est.

« Il est imperméable à tout ça. Au bout du compte, il joue avant tout contre lui-même, afin d’essayer d’être la meilleure version de Jayson Tatum qu’il puisse devenir », a conclu son coach personnel Drew Hanlen.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 55 36 45.2 35.4 80.1 0.6 8.1 8.7 5.8 2.2 1.1 2.8 0.5 26.6 Total 568 34 45.9 37.2 83.9 0.9 6.4 7.3 3.8 2.1 1.1 2.4 0.7 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.