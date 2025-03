Jaylin Williams, le partenaire particulier de « SGA »

Les fans du Thunder sont déjà très familiers avec son énergie et son sourire constant. À Oklahoma City, Jaylin Williams est un vrai boost qui se démarque par les ondes positives qu’il dégage.

« Il communique tout le temps, sur le plan basket ou au-delà. De ce que j’ai vu ces trois dernières années, c’est le gars qui a de bonnes relations avec tout le monde, il parle avec tout le monde. Et c’est probablement l’un des gars les plus drôle de l’équipe », décrit Shai Gilgeous-Alexander, à la sortie de la victoire à Memphis.

Cette nuit face aux Grizzlies, l’intérieur remplaçant du Thunder n’a pas fait que briller par son attitude. Avec ses 13 points (4/4 aux tirs uniquement à 3-points), 4 rebonds et 2 contres en 19 minutes, le pivot, pourtant peu habitué à dépasser la barre des 10 points (5 points de moyenne en carrière), a beaucoup apporté du banc du Thunder.

« SGA » ne manque pas de saluer son apport et son professionnalisme alors que son rôle a été réduit du fait du retour sur les parquets de Chet Holmgren. « Son attitude, son effort ne changent pas, il reste comme il est. Certains matchs il joue, d’autres non. Son chef d’œuvre de match ce soir est énorme », salue le leader de l’équipe.

Ce dernier ajoute : « Pour des gars dans ma situation, on ne le prend pas pour acquis, mais on ne réalise pas à quel point c’est difficile de ne pas avoir de sécurité. Dans mon cas, je sais que chaque soir, je vais jouer 35 minutes et avoir 20 shoots (rire). On est chanceux d’avoir un gars comme lui. »

« SGA » le pousse à shooter

De son côté, l’intérieur explique avoir simplement tenter sa chance quand il était ouvert. « Quand vous jouez avec des joueurs talentueux, vous obtenez des tirs ouverts. Je capitalise sur ces opportunités », formule Jaylin Williams qui tourne à 34% de réussite derrière l’arc cette saison. Il s’agit de sa moins bonne marque en carrière, mais son volume de tirs lointains a augmenté légèrement.

Parmi ses partenaires de jeu, il y a le meilleur d’entre eux, Shai Gilgeous-Alexander, qui selon l’intérieur, « pousse toujours ses coéquipiers à montrer le meilleur d’eux-mêmes ». « Cette saison, chaque fois que j’ai refusé un tir ouvert, j’ai entendu quelque chose de sa part, où il me dit de prendre le tir. ‘Arrête de refuser le tir à 3-points !’ S’il me passe la balle, j’ai intérêt à tirer ! », sourit l’intérieur.

C’est précisément ce qu’il a fait cette nuit : ses quatre tirs primés ont été convertis après des passes de son leader ! Avec à chaque fois, un travail de fixation à proximité du cercle de la part du meneur/arrière pour libérer l’ailier-fort, campé derrière la ligne à 3-points et ouvert.

« Quand vous avez l’un des meilleurs joueurs du monde qui vous dit de prendre les tirs, ayant la confiance dans le fait que ces tirs vont rentrer, c’est difficile de ne pas avoir confiance en soi », note Jaylin Williams qui, en cas de « drop coverage » de la défense adverse, cherche d’abord à libérer ses arrières : « Mon job est de les libérer. Si ça m’offre un tir, ainsi soit-il. » Pour le plus grand plaisir de sa star.

Jaylin Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 49 19 43.6 40.7 70.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.3 0.6 0.8 0.2 5.9 2023-24 OKC 69 13 41.7 36.8 80.5 0.5 2.9 3.4 1.6 1.4 0.4 0.5 0.4 4.0 2024-25 OKC 33 16 40.4 34.0 92.3 1.2 4.2 5.3 2.2 1.6 0.4 0.6 0.6 5.2 Total 151 16 42.1 37.2 76.9 0.8 3.5 4.3 1.7 1.7 0.5 0.6 0.4 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.