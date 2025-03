Les Pacers avaient besoin de lui, Aaron Nesmith a sorti le match de sa vie

De retour de blessure depuis plusieurs semaines, Aaron Nesmith affiche des performance offensives irrégulières. Il a parfois fait des matches sans aucun point, tout comme des sorties à plus de 15 unités.

Souvent, cela est dicté par les demandes des Pacers. Face aux Bulls, visiblement, les joueurs d’Indiana avaient besoin que l’ailier se montre plus que d’habitude.

« C’est de la lecture de jeu, du rythme du match. Si ce dernier réclame que je marque plus, alors c’est mon travail de le faire », indique-t-il. « Vu le match, vu la circulation du ballon, je devais prendre plus de tirs et prendre les shoots ouverts. Je l’ai fait et j’ai marqué. »

Le retour du rythme

Aaron Nesmith a terminé avec 27 points, son nouveau record en carrière, à 9/16 au shoot et surtout 6/11 à 3-pts. En 29 minutes, il affiche un +/- de +28 ! « C’est agréable de le voir garder le rythme. Il a été incroyable des deux côtés du terrain », livre Tyrese Haliburton face aux 13 points de son coéquipier dans le troisième quart-temps.

Il était en rythme, ce qui n’arrive pas tous les jours quand on sait qu’il est resté bloqué à l’infirmerie entre le 1er novembre 2024 et le 16 janvier dernier, même si ces derniers jours, il était déjà adroit à 3-pts. « Ça fait du bien de revenir dans le rythme, de retrouver son shoot, d’avoir des jambes. Ça revient match après match et ça fait du bien », confirme celui qui a profité de l’absence de Bennedict Mathurin pour avoir plus de tirs que d’habitude.

« Il lit les matches mieux que jamais. Il court bien, étant capable d’avoir des paniers faciles en transition. Il n’est pas qu’un simple shooteur à 3-pts », insiste Rick Carlisle. « Et défensivement, c’est un de nos meilleurs éléments. Je suis vraiment heureux pour lui. Il joue beaucoup avec l’absence de Mathurin et on avait besoin de lui. »

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 15 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 25 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 28 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 24 23 49.1 39.8 90.7 0.8 3.0 3.7 1.4 2.5 0.5 0.8 0.4 9.7 Total 267 21 45.6 37.6 81.9 0.7 2.5 3.2 1.1 2.6 0.6 0.8 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.