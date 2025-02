Une victoire pas comme les autres pour les Bucks

La réception des Nuggets était un moment important pour les Bucks. Déjà pour rebondir après la défaite contre les Rockets, puis pour se tester face à une équipe en forme puisque Denver restait sur 10 victoires en 11 rencontres. Avec une victoire arrachée dans le dernier quart-temps, c’est mission accomplie.

« On a fait un match complet collectivement », juge Giannis Antetokounmpo. « C’était une rencontre à haute énergie, presque un match de playoffs je trouve. On était très concentré, dès le matin. On est arrivé une heure avant le shootaround et on est resté 45 minutes après pour bosser nos actions. On a été bon à certains moments, moins à d’autres, mais globalement, c’était une atmosphère et une victoire de playoffs. »

Surtout, ce succès a une portée très significative pour Doc Rivers et ses joueurs. Car les Bucks n’ont pas battu de grosses équipes durant la saison régulière. Certes, ils ont battu le Thunder en finale de la NBA Cup, mais cette rencontre ne compte pas dans le bilan de la saison.

Un début, mais aussi un déclic ?

Ainsi, face aux trois meilleures équipes de l’Est, Milwaukee affiche un affreux 0-8 : trois défaites contre Cleveland et Boston, puis deux face à New York. À l’Ouest, rien de nouveau, avec un 0-3 face à Memphis et Oklahoma City. Cette victoire contre les Nuggets est donc la première face à un Top 3 de l’Ouest ou de l’Est…

« On a été bon, c’est tout. On a battu les Clippers (la semaine dernière et Los Angeles est sixième depuis un moment), on a battu le Thunder, que ça compte ou pas, on a gagné », insiste Doc Rivers. « On ne peut pas nous l’enlever ça. Cela ne veut rien dire d’autre qu’une victoire à domicile, dont on avait besoin. On a bien joué dans une rencontre très physique. »

Comme les Knicks, qui ont le même souci face aux grosses écuries, les Bucks peuvent se réjouir de faire sauter ce verrou, même de manière ponctuelle, à quelques semaines des playoffs. On le sait, pour aller loin au printemps, il faudra battre les gros et plusieurs fois en quelques jours.

« Oui, on n’a pas été bon contre le Top 3 de l’Est et je crois qu’on a gagné qu’un match dans la NBA Cup et contre Houston en début de saison », se souvient Giannis Antetokounmpo, en pensant à la victoire contre Houston, alors quatrième de l’Ouest, le 18 novembre 2024. « C’est le bon moment pour se lancer. On doit être concentré, tranchant sur le parquet. Tout le monde dans le groupe le sait. Défensivement, on est mieux mais on doit faire encore plus. Pour être excellent, on doit battre les bonnes équipes. C’est un début. J’espère qu’on va pouvoir construire là-dessus, continuer jusqu’à la fin en jouant bien et en rivalisant avec les meilleurs. »