Les Knicks sont enfin au complet

Ce mercredi fut un jour important pour les Knicks. La raison ? Comme Mitchell Robinson, OG Anunoby ainsi que Miles McBride viennent de sortir de l’infirmerie, tous les joueurs ont pu s’entraîner pour la première fois de la saison ! C’est surtout un événement pour le premier cité, qui n’a toujours pas joué cette saison après son opération de la cheville en mai 2024.

« Mitch était bien, OG aussi. Ils ont tout fait », commente rapidement Tom Thibodeau. Est-ce à dire que le pivot va jouer ce jeudi contre Chicago ? « Je n’ai rien entendu de la part de l’équipe médicale, donc on verra. Il a l’air bien. Il doit retrouver son rythme et ça va prendre du temps », précise l’entraîneur des Knicks, qui sait que sa rotation va évoluer avec le retour de Mitchell Robinson.

Pour New York, avoir enfin le groupe au complet, au meilleur des moments, à deux mois de la fin de la saison régulière, c’est une excellente nouvelle. « Cela veut dire beaucoup. C’est évident qu’après la coupure, on veut que tout le monde soit là. Je suis impatient », s’enthousiasme Jalen Brunson.

Aborder les playoffs de la meilleure façon

« On a fait un excellent travail pour se maintenir et être là où on devait l’être à ce stade de la saison. La mentalité de faire les efforts à la place des absents fut forte », assure Karl-Anthony Towns, alors que les Knicks sont actuellement à la troisième place de la conférence Est, avec un bilan de 36-18.

Pourront-ils revenir à la deuxième place alors qu’ils accusent 2.5 victoires de retard sur les Celtics ? L’essentiel est peut-être ailleurs, dans la projection des playoffs avec un groupe au complet, même si on sait que Tom Thibodeau est toujours économe au niveau des temps de jeu et fait surtout confiance à ses titulaires et ses cadres.

« Peu importe les circonstances, on fait avec du mieux que l’on peut. On a eu des absents donc ce fut une opportunité pour d’autres de jouer. On a essayé d’en profiter », explique le coach. « Maintenant qu’on a de la profondeur, il faut également en tirer profit. On a besoin de tout le monde pendant une saison. »