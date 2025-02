Le pire début de match possible pour les Wolves

16. C’est le chiffre du premier quart-temps entre les Wolves et les Cavaliers. Pour deux raisons. Déjà parce que Cleveland a commencé la partie avec un 16-0. Ensuite puisque Minnesota a raté ses 16 premiers tirs ! Les joueurs de Chris Finch ont enchaîné les shoots manqués durant de longues minutes et ce fut un calvaire avant d’enfin, après neuf minutes de jeu, trouver le chemin du panier.

Comme ils ont fait les efforts en défense, ils ont pu limiter la casse, ne s’inclinant que 30-12, alors qu’ils n’ont inscrit que deux paniers en douze minutes…

« La majorité des tirs primés qu’on a manqués était de bons tirs, qui ne sont pas rentrés. Ils semblaient courts », analyse le coach des Wolves sur ce premier quart-temps raté. « En défense, on a fait des stops, mais ils ont pris des rebonds offensifs. Quand on observe de près cette équipe de Cleveland, elle bat ses adversaires en général avec une grosse série. Ce fut le cas en premier quart-temps, dès le début de match. »

Une attaque grippée, trop centrée sur son All-Star

Si Anthony Edwards, avec ses 44 points (et 28 shoots), a tout tenté pour alimenter la marque, essayer de revenir, l’attaque n’a jamais pu surmonter collectivement cette glissade des premières minutes. Face à un adversaire plus modeste, peut-être aurait-ce été possible, mais pas contre les Cavaliers.

« Ce n’est pas assez. On doit faire tourner le ballon », constate Chris Finch sur les 17 passes décisives de son équipe, qui s’est trop appuyée sur le talent individuel de son All-Star. « Edwards était chaud, a eu des bons tirs, a été sur la ligne des lancers-francs, mais on a besoin qu’il fasse le jeu pour ses coéquipiers à un niveau élevé, comme il peut le faire. »

Résultat : une défaite large et logique, de 21 points (la deuxième plus importante de leur saison), et une sensation désagréable de ne pas avoir trouvé les solutions pendant la partie, d’avoir payé très cher le prix de ce premier quart-temps raté.

« Je n’ai pas aimé grand-chose dans cette partie. On aurait pu mieux entrer dans la rencontre », estime l’entraîneur de Minnesota. « Je n’ai pas aimé notre dureté, ni notre attaque. On s’est enlisé, en n’étant pas très intelligent en attaque. Je n’ai pas aimé notre résistance quand ça a compté. On a joué bien mieux que ça. Donc il n’y a pas beaucoup de bonnes choses à retenir. »