Drôle d’ambiance à Miami, où la « trade deadline » a permis de se délester d’un Jimmy Butler devenu persona non grata en Floride. Avec l’expérience du staff dirigeant, chapeauté par Pat Riley, le Heat a réussi à attirer de bonnes contreparties, au premier rang desquels on trouve Andrew Wiggins mais pas seulement, puisque deux autres profils plutôt intéressants, Kyle Anderson et Davion Mitchell ont également rejoint le groupe d’Erik Spoelstra.

Pour autant, Andrew Wiggins n’a pas vraiment dû sauter de joie à l’idée de quitter les Warriors, une franchise dans laquelle il s’est stabilisé comme lieutenant du trio Curry-Thompson-Green jusqu’au départ de Klay Thompson l’été dernier. Les hommages ont été nombreux depuis San Francisco, notamment de la part de Steve Kerr, qui a rappelé son rôle majeur dans le titre de champion de Golden State en 2022.

Une page « difficile » à tourner

Conscient du contexte dans lequel arrive le nouvel ailier titulaire du Heat, Pat Riley a également pris les précautions nécessaires pour essayer de faciliter au mieux son arrivée et sa « transition » vers un autre basket.

« J’ai énormément de compassion et d’empathie pour les personnes qui doivent bouger », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de présentation d’Andrew Wiggins, Kyle Anderson et Davion Mitchell hier. « J’ai déménagé quatre ou cinq fois au cours de ma courte carrière. Ce n’est pas facile. Je veux juste faire en sorte qu’ils se sentent à l’aise. Ils font maintenant officiellement partie de ce en quoi nous croyons, c’est-à-dire notre culture ici au Heat. Et nous pensons qu’ils sont les joueurs parfaits pour en faire partie ».

Les trois recrues arrivent tout de même dans une formation ambitieuse, avec un coach emblématique qui a gagné au plus haut niveau et un beau petit roster à faire progresser. « Tout le monde joue dur, c’est en quelque sorte l’identité de l’équipe ici », a ainsi rappelé Davion Mitchell qui devrait parfaitement se fondre dans cet environnement.

Pour Andrew Wiggins, il s’agit à présent de tourner la page Golden State et d’apprécier ce que cette nouvelle aventure à Miami a à lui offrir de meilleur, et inversement.

« Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre. C’est difficile, de devoir changer d’équipe à la mi-saison. Mais c’est la NBA. C’est un business. Je suis ici. J’ai hâte de commencer. Je suis enthousiaste. Je pense que nous pouvons faire quelque chose de spécial ici. Il y a un bon groupe, un bon staff, des fans extraordinaires. J’ai hâte d’y être », a confié l’ailier qui fêtera ses trente ans dans deux semaines.

Kevin Love ne se fait pas de souci pour lui

Pour la petite histoire, Andrew Wiggins va faire équipe avec Kevin Love, le joueur contre lequel il avait été échangé en 2014, prenant la direction de Minnesota tandis que l’intérieur était envoyé à Cleveland. Un joli clin d’œil de leurs carrières respectives qui vient « boucler la boucle », pour Kevin Love, qui voit son nouveau coéquipier adopter rapidement la philosophie et l’état d’esprit qui règnent au Heat.

« Je sais quel type de gars il est et ce dont il est capable », a glissé le vétéran. « Je pense qu’il va non seulement se faire à ce que nous faisons sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est un joueur fait pour le Heat, en tout cas, c’est l’impression qu’il donne. Il joue dur des deux côtés du terrain, et quand il est dedans, qu’il joue dur et qu’il est en bonne santé. en termes de talent, il n’y en a pas beaucoup des comme lui. C’est un joueur altruiste, un gars qui veut gagner, un gars qui a gagné au plus haut niveau, qui a côtoyé certains des plus grands joueurs de l’histoire de ce sport ».

De quoi redonner un peu d’enthousiasme à un groupe qui en a bien besoin après le tumultueux épisode Jimmy Butler.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.5 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GOS 43 30 44.4 37.9 77.7 1.5 3.0 4.6 2.4 1.6 0.9 1.3 0.8 17.6 Total 749 34 44.9 35.6 72.5 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.8 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.