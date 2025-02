Davion Mitchell, dernière signature de Curry Brand

Comme Michael Jordan et « Air Jordan » l’a fait avec Nike, Under Armour a également permis à Stephen Curry de disposer de sa propre marque, baptisée « Curry Brand« . Celle-ci continue de se développer avec le renfort de nouveaux joueurs, De’Aaron Fox en premier lieu. Le meneur qui vient d’être transféré à San Antonio a récemment lancé sa toute première chaussure signature : la Curry Fox 1, dont un nouveau coloris est disponible en France depuis cette semaine.

Mais Curry Brand ne s’arrête pas là et vient d’annoncer la signature d’une nouvelle « égérie ». Il s’agit du meneur Davion Mitchell, qui, s’est engagé sur un contrat « pluriannuel », et qui a lui aussi débuté sa carrière à Sacramento ! Son profil est toutefois bien différent de celui de Fox, avec un profil de joueur « dur au mal », agressif et fort défenseur. Il avait brillé avant même ses débuts en NBA en étant notamment nommé MVP de la Summer League 2021.

Son profil a séduit Stephen Curry

Après avoir passé trois saisons en Californie, et quelques mois à Toronto, il vient d’arriver au Heat. Et son profil semble toujours plaire à Stephen Curry !

« Quand on a commencé en 2020, j’avais la vision de ce que cette marque pouvait incarner, et une partie de cette vision impliquait la construction d’un roster d’athlètes avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Davion a ce feu et ce côté bagarreur que j’adore vraiment, en plus d’être un basketteur incroyable et un membre important de sa communauté. Je suis fier qu’il rejoigne Curry Brand et je lui souhaite officiellement la bienvenue dans l’équipe », a déclaré Stephen Curry dans le communiqué officialisant la nouvelle.

Pour l’heure, Davion Mitchell portera donc des vêtements et chaussures estampillés « Curry Brand », dont des « Player Exclusive » de chaussures signature, et notamment celles de son ancien coéquipier De’Aaron Fox. A l’origine, c’est également lui qui a familiarisé Davion Mitchell avec « Curry Brand ».

« Je félicite mon gars De’Aaron Fox pour m’avoir présenté la marque et m’avoir montré l’avantage de porter ces chaussures. La technologie « Flow » a vraiment été un changement pour moi des deux côtés du terrain, me permettant de courir et de m’arrêter avec précision, et d’être aussi sur mes gardes en défense. Et en dehors du terrain, j’ai honnêtement l’impression d’avoir vraiment rejoint une famille », a pour sa part déclaré le meneur des Raptors.

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 28 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 TOR 44 25 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 2.6 0.7 1.8 0.2 6.3 Total 271 21 43.4 33.2 69.7 0.3 1.4 1.7 3.1 1.7 0.5 1.1 0.2 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.