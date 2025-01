Darko Rajakovic répète que Scottie Barnes incarne l’avenir de la NBA

Quel beau lundi pour Scottie Barnes. Élu joueur de la semaine, pour la première fois de sa carrière, avant le match contre les Pelicans, il a compilé 21 points, 11 rebonds, 8 passes et 3 interceptions dans la victoire des Raptors. C’est la quatrième de suite pour les Canadiens et c’est leur meilleure séquence de la saison.

Ainsi, même maladroite dans cette partie (6/21), la star de Toronto, comme la franchise, a vécu une soirée très positive, soulignée par son coach.

« Quand on voit ce qu’il fait au quotidien, son attention pour les détails, sa préparation, son investissement dans chaque rencontre, comment il tente de progresser… Cela montre à quel point il veut devenir un grand joueur », analyse Darko Rajakovic. « Il y a beaucoup de joueurs talentueux dans la ligue et Scottie a tous les talents du monde, mais aussi la volonté de devenir le meilleur. »

Malheureusement, avec une seule participation aux playoffs (en 2022) et une équipe de Toronto à la peine depuis quelques saisons et qui n’affichent que 14 victoires pour 32 défaites actuellement, Scottie Barnes a des boulets au pied et ce sera compliqué d’aller chercher une deuxième sélection All-Star. Néanmoins, son coach, l’année dernière, avait estimé qu’il était « le futur visage de la ligue ». Il persiste et signe.

« Il est ce qu’il est. Je veux que Scottie Barnes donne la meilleure version de lui-même, je ne veux pas qu’il se compare avec quelqu’un d’autre. Il a une telle présence dans sa manière de passer, de voir le jeu. Il possède une intelligence de jeu très, très élevée. Il peut offrir tellement de choses. Je trouve qu’il est unique et je confirme mes propos : il sera le visage de la ligue », répète-t-il.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.0 2.0 1.2 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 32 35 46.3 27.8 74.8 1.7 6.5 8.1 6.5 2.1 1.5 3.3 0.9 20.1 Total 243 35 47.2 30.5 76.1 2.3 5.2 7.5 4.9 2.3 1.2 2.3 1.0 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.