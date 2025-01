LeBron James impressionné par le retour de Jarred Vanderbilt

Scotché à l’infirmerie depuis le 1er février 2024, Jarred Vanderbilt effectuait cette nuit son grand retour sur les terrains, et coïncidence, ou pas, les Lakers ont signé l’une de leurs plus belles victoires de la saison en s’imposant 118-108 face aux Warriors. C’est la 3e victoire de suite des Lakers, et LeBron James a clairement été impressionné par le retour de son intérieur, auteur de 2 points, 4 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 12 minutes.

« C’est comme s’il n’avait jamais été absent… Il volait partout, et tout ce qu’il apporte ne se voit pas dans les stats » réagit LeBron, auteur de 25 points et 12 passes. Pour JJ Redick, « Vanderbilt a été immense ! ». « Il fait toutes ces choses dont on a besoin » précise le coach des Lakers, qui ne l’avait donc jamais entraîné en match.

Après quasiment un an sans jouer, la reprise s’effectuera en douceur pour l’ancien intérieur des Wolves et du Jazz, mais sa polyvalence en défense, et son goût pour le sale boulot devraient lui permettre de rapidement retrouver sa place et son temps de jeu.

« Je savais que j’allais être un peu rouillé en arrivant, au niveau du rythme, de la connaissance des systèmes et tout le reste », reconnaît Vanderbilt. « Mon objectif numéro 1 était donc d’entrer en jeu et de me donner à fond. D’apporter de l’énergie et ensuite tout le reste. Il faut contrôler ce qu’on peut contrôler, et tout le reste viendra naturellement. »