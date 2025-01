Jason Kidd : « Peut-être notre plus grosse victoire de la saison »

Après une courte défaite contre Minnesota la veille, les Mavericks devaient enchaîner à Oklahoma City, où le Thunder affichait un bilan de 20 victoires en 22 matches. Mais Jason Kidd et ses troupes avaient déjà été capables de s’imposer là-bas, le 17 novembre 2024. Alors pourquoi pas le refaire ?

« L’énergie et les efforts, pour un back-to-back, étaient très hauts. Les gars ont joué dur, ont appliqué les systèmes », remarque avec plaisir le coach de Dallas. « C’était une victoire de caractère, peut-être la plus grosse de la saison, car on était diminué et chacun a élevé son niveau. »

Pour ce déplacement, les Texans étaient privés de Naji Marshall, Klay Thompson, Dwight Powell, Dante Exum, Jaden Hardy et Dereck Lively II, dernier joueur à rejoindre l’infirmerie et pour longtemps.

« On parle de ça en ce moment : chacun doit élever son niveau mais il s’agit presque de tenir la boutique à la place des autres. On regarde la liste des blessés, c’est dingue », commente Spencer Dinwiddie. « On pourrait faire un cinq majeur rien qu’avec les absents. C’est dur, mais c’est notre saison qui est ainsi. On va avoir la meilleure recrue de la « trade deadline » avec le retour de Luka Doncic. Je suis impatient. »

Gagner contre le Thunder oui, mais aussi contre les autres…

La victoire des Mavericks est à souligner tant les efforts défensifs et la discipline ont été impressionnants, à l’image d’un PJ Washington omniprésent (22 points, 19 rebonds, 3 interceptions et 2 contres). Mais la malchance et les blessures jouent néanmoins sur le moral du groupe, comme le confirme Kyrie Irving.

« Je suis tellement épuisé sur le plan émotionnel que je ne suis pas vraiment dans la célébration car on s’est battu. Je suis tellement fier des gars », lâche le meneur de jeu, qui parle d’une « victoire à l’arraché ». « Son leadership est énorme », ajoute Jason Kidd sur sa star, qui doit gérer ses soucis au dos depuis quelques semaines.

Cette troisième victoire en quatre matches face à la meilleure équipe de la conférence Ouest reste une excellente nouvelle. Mais Kyrie Irving pense également aux revers récents contre les faibles Pelicans et Hornets… « On sait qu’on peut jouer les yeux dans les yeux avec les meilleurs. Désormais il faut le faire avec régularité. Ces derniers matches, on n’a pas été très régulier comme on l’aurait voulu », regrette le champion NBA 2016.