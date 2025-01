Un peu de douceur sur la Nike Ja 2 « Coconut Milk »

Maître hors pair du « crossover », Ja Morant montre ici encore sa capacité à surprendre en dévoilant cette fois une Nike Ja 2 qui apporte une touche de douceur dans la collection du meneur des Grizzlies, qui n’est pourtant pas du genre à faire dans la dentelle, à l’image de son dunk féroce sur Victor Wembanyama la semaine passée, alors que le jeu avait été arrêté.

Pour ce coloris, on retrouve donc une tige d’un blanc crémeux « Coconut milk » (du lait de coco, donc) assortie de touches de noir et d’un « Swoosh » rose pastel. Le logo du joueur est toujours présent sur la languette, en rose sur la chaussure gauche et doré sur la droite.

La Nike Ja 2 « Coconut Milk » devrait sortir pour le 1er février aux Etats-Unis au prix de 120 dollars. Sa commercialisation en Europe devrait suivre, pourquoi pas aux alentours de la Saint-Valentin ?

(Via SneakerNews)