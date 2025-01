Stephen Curry et Draymond Green à l’infirmerie ?

Même si Steve Kerr et Stephen Curry pensent que les Warriors peuvent battre n’importe qui en playoffs, il leur faudra d’abord se qualifier, et pour cela, il faudra pouvoir compter sur les cadres. Ce qui n’est clairement pas évident puisque cette nuit, face aux Wizards, ils ont terminé la rencontre sans Stephen Curry, ni Draymond Green, sortis sur blessure.

Pour le premier, c’est une fois de plus, une histoire de chevilles. Le leader des Warriors s’est tordu la cheville gauche, et il a rejoint les vestiaires à une minute de la fin de la rencontre. « Tout va bien. On se voit lundi » a-t-il lancé aux journalistes. Un optimisme confirmé par Steve Kerr, qui devrait donc compter sur lui face aux Celtics lundi soir. « Steph m’a dit qu’il ne pensait pas que ce soit sérieux » partage le coach des Warriors, qui sait aussi que son meneur joue avec des douleurs aux genoux, et une blessure au pouce droit.

Les Celtics arrivent…

En revanche, pour Green, c’est plus inquiétant. L’intérieur All-Star venait de manquer trois matches à cause de pépins divers au dos et au mollet, et c’est justement la douleur au mollet gauche qui s’est réveillée en première mi-temps. Au point que le staff lui a demandé de passer une IRM.

« Pour l’instant, les deux sont en ‘day-to-day’, mais on ne sait pas vraiment pour Green. On va devoir attendre, et découvrir demain ce que dit l’IRM » explique Kerr. « Nous allons l’évaluer au cours des deux prochains jours et déterminer ce qu’il faut faire par la suite. »

A priori, Green ne sera pas en tenue lundi soir pour la venue des Celtics, dans le cadre du MLK Day. Rappelons que les Warriors sont déjà privés de Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski et cette nuit, Kyle Anderson manquait aussi à l’appel.