Retour perdant pour Jimmy Butler contre Denver

On se demandait si Jimmy Butler (18 points), qui a officiellement purgé sa suspension, allait retrouver les parquets pour la réception des Nuggets. Finalement, le Heat s’est bien présenté sur le parquet avec son joueur, qui était même titulaire pour l’occasion. Entre huées et applaudissements, le public du Kaseya Center ne l’a d’ailleurs guère bousculé.

La première mi-temps tourne à l’avantage des Nuggets, qui comptent une dizaine de points d’avance tout le long (67-55). Entre l’ultra-polyvalence de Nikola Jokic, l’énergie de Russell Westbrook dans le cinq et Aaron Gordon en sortie de banc, mais surtout l’agressivité au scoring de Jamal Murray, l’attaque des visiteurs carbure à plein régime. Le Heat, de son côté, s’en remet comme souvent maintenant à Tyler Herro, souffrant notamment de sa maladresse à 3-points et d’une défense trop permissive.

Même si Jimmy Butler, plus agressif, tâche de mettre un coup d’accélérateur en compagnie de Nikola Jovic, l’écart reste stable en raison, principalement, de l’autre Nikola, Jokic.

Déjà en triple-double, il ne force rien et aligne points et passes décisives, faisant comme à son habitude souffrir Bam Adebayo. Minute après minute, on comprend que Miami aura du mal à revenir en jouant de la sorte et un « run » du banc de Denver (DeAndre Jordan – Julian Strawther) en début de dernier acte fait la différence car, derrière, la vingtaine de points est là et les champions 2023 engrangent un nouveau succès sur… les finalistes 2023 (133-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le grand retour de Jimmy Butler. Après sept matchs et quinze jours d’absence, liés à sa suspension pour comportement « préjudiciable à l’équipe », Jimmy Butler a rejoué et Erik Spoelstra l’a gardé titulaire. Quelque peu sifflé mais aussi applaudi à sa présentation puis quand il touchait la balle ou scorait, l’ailier All-Star n’a pas spécialement cherché à prendre le jeu à son compte, en dehors de sa montée en température du troisième quart-temps, qui aura permis aux siens de revenir à -10. Au-delà de ça, rien à signaler, même si on sent que le public veut profiter autant que possible des derniers instants de « Jimmy B » en Floride…

– Denver adore décidément Miami. Depuis la saison 2022/23, et en comptant évidemment leur série lors des Finals 2023, les Nuggets ont gagné dix de leurs onze matchs face au Heat. Clairement, les coéquipiers de Nikola Jokic savent gérer et faire mal à cette franchise floridienne qui se casse toujours les dents sur le génie offensif du « Joker », qui les punit avec aisance au scoring ou à la passe. Ajoutez un Jamal Murray des grands soirs, un « supporting cast » efficace et un banc qui apporte de belles minutes, et vous obtenez une équation insoluble pour Erik Spoelstra et ses hommes, trop irréguliers au tir et indisciplinés en défense.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.