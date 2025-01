Le MVP de la nuit | Encore une démonstration de Shai Gilgeous-Alexander

Même s’il reste encore trois mois de saison, Shai Gilgeous-Alexander se rapproche de plus en plus du trophée de MVP de la saison régulière. Car avec sa performance face aux Cavaliers, il a fait un pas de géant dans cette direction. On ne marque pas 40 points à 17/29 au shoot face à la meilleure équipe de la ligue sans que cela ne s’imprime dans les esprits.

Surtout, il a dominé en seulement 29 minutes, explosant en premier quart-temps, qu’il a « gagné » à lui tout seul (15 points pour lui, 14 pour les Cavaliers), puis en troisième. Dès lors, inutile de jouer le dernier acte puisque Oklahoma City avait déjà écrasé son adversaire.

« J’ai simplement joué au basket, ce sport que j’adore », a-t-il réagi, écartant toute envie de revanche après la défaite face aux Cavaliers, il y a quelques jours, qui avait stoppé la série du Thunder. « Je travaille dur. J’essaie de tout donner à ce sport et je vois ce qu’il me redonne. »

On lui redonne beaucoup depuis le début de saison. Pourtant, notamment sur les shoots à mi-distance, les défenseurs de Cleveland ont fait le nécessaire pour le gêner le plus possible. Mais Shai Gilgeous-Alexander, désormais le meilleur marqueur de la ligue (31.6 points de moyenne), ne descend pas de son nuage. Pour l’instant, le Canadien est trop fort pour la concurrence et les défenses ne peuvent que constater les dégâts.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 40 34 53.1 35.2 89.7 0.8 4.6 5.4 6.0 2.2 2.0 2.7 1.1 31.6 Total 426 33 50.0 34.9 85.7 0.7 4.1 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.