Le MVP de la nuit | Jalen Brunson s’est bien rattrapé

Avec huit points en dernier quart-temps, Jalen Brunson avait fait le nécessaire pour mettre les Knicks, privés de Karl-Anthony Towns, en position de s’imposer face aux Sixers. Il reste alors 12 secondes, New York a deux points d’avance et le ballon dans les mains. Une situation idéale donc.

Sur la remise en jeu, la balle lui parvient. Il est pris à deux par un Tyrese Maxey qui arrive à plein vitesse pour taper sur le ballon. Les Knicks perdent la possession et, quelques instants après, le meneur de Philadelphie marque et envoie les deux équipes en prolongation !

« C’est ma faute », assume Jalen Brunson. « J’ai manqué d’attention. Je ne dois pas mettre l’équipe dans cette position. On est resté soudé, j’en suis ravi, et on a gagné. On n’aurait pas dû se retrouver dans cette situation. On a tourné la page. »

Dans les cinq minutes supplémentaires, le All-Star ajoute encore huit points (dont cinq sur la ligne des lancers-francs) à son compteur, donne l’impulsion dans le 8-0 fatal des siens, et termine avec 38 points à 14/22 au shoot, 5 rebonds et 4 passes dans cette victoire des Knicks. Seule inquiétude côté Knicks : la Brunson-dépendance puisqu’il n’est pas sorti de toute la 2e mi-temps et de la prolongation.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 40 35 48.2 38.5 82.6 0.5 2.5 3.0 7.6 2.2 0.8 2.4 0.1 25.7 Total 462 29 48.8 39.0 82.4 0.5 2.7 3.2 4.9 1.8 0.7 1.7 0.1 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.