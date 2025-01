« Easy Money », c’est l’un des surnoms qui collent parfaitement à Kevin Durant, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du basket. Nike en a régulièrement profité pour sortir des coloris sur ce thème et met carrément les pieds dans le plat en 2025 sur la KD 17.

Ce coloris « Easy Money » est ainsi bariolé de motifs de billets de banque avec le visage de KD, entre bleu, vert, orange, jaune et rose sur la tige et la languette, et une semelle en vert et orange. Le « Swoosh » et le logo du joueur ressortent en noir, respectivement sur l’empeigne et la languette. La pastille « Easy » est toujours présente, en vert pâle », à la base du talon.

La KD 17 « Easy Money » est disponible depuis minuit en France au prix de 160 euros sur Basket4Ballers.