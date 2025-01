Amen Thompson, suppléant parfait dans la raquette des Rockets

« Trampoline humain » pour les uns, immense apport pour les autres… Amen Thompson fait en tout cas l’unanimité chez les Rockets. Propulsé dans le cinq de départ fin décembre, puis pérennisé comme remplaçant de Jabari Smith Jr, blessé dans un rôle de deuxième intérieur, le sophomore ne cesse de progresser et gagner en confiance. Contre Memphis lundi, les Rockets ont tenu le choc dans la raquette grâce à sa présence des deux côtés du parquet, où sa valeur ajoutée fait un bien fou à Houston.

Titulaire pour suppléer Dillon Brooks lors des derniers jours de décembre, il trouve encore davantage sa plénitude comme « faux poste 4 ». Malgré sa taille modeste et un profil à l’origine assez éloigné de celui d’un ailier-fort, le joueur de 21 ans remplit parfaitement son boulot grâce à sa détente dingue et son instinct.

Sur les quatre derniers matchs sans Jabari Smith Jr, les Rockets ont ainsi systématiquement gagné la bataille au rebond (+10 contre les Lakers, +6 contre les Wizards, +1 puis +9 contre les Grizzlies) malgré des adversaires sur le papier fréquemment mieux dotés dans ce registre. Et malgré son manque de centimètres, il fait office de dernier rideau par sa lecture défensive et son agilité de déplacement pour couvrir une grande surface sous le cercle.

11 rebonds et 1,9 contre sur les huit derniers matchs

Lundi, il a écœuré les Grizzlies en déployant toute sa panoplie : contre par derrière sur Desmond Bane alors qu’il défendait à l’origine dans le corner sur Ja Morant, ballon tapé dans les mains de Zach Edey avant que le géant ne monte vers le cercle et ne soit plus atteignable, ou encore bond monstrueux pour aller chercher un lay-up de Ja Morant tout en haut de sa trajectoire. Le dernier de ses cinq « blocks » du soir est peut-être le plus impressionnant, certainement le plus décisif : assigné à Santi Aldama à l’opposé du ballon, il s’est envolé en aide défensive pour claquer une pénétration de Jaylen Wells contre la planche avant de prendre son propre rebond, partir en contre et servir Jalen Green à 3-points pour ramener Houston à un point à six minutes de la fin.

Depuis son intégration dans le cinq de départ le 23 décembre, Amen Thompson, 2m01, tourne à 11 rebonds de moyenne, à la porte du Top 10 de toute la ligue sur la période et devancé seulement par le Knick Josh Hart parmi les non-intérieurs. Au contre, c’est plus fort encore, avec 1.9 « block », 9e en NBA sur la période (6e si on enlève les joueurs à un ou deux matchs joués seulement) et meilleur non-intérieur.

Septième meilleur « Defensive Rating » de la ligue selon Basketball Reference, Amen Thompson fait la paire avec Alperen Sengun, juste devant lui dans la hiérarchie. Et il ne se contente pas du sale boulot, puisque ses qualités athlétiques sont aussi mises à profit dans l’attaque en mouvement des Rockets. L’ailier a notamment exploité à fond les prises à deux faites lundi par les Grizzlies pour être servi en bout de chaîne par ses intérieurs, Alperen Sengun ou Steven Adams, au « dunker spot », à l’intersection de la raquette et de la ligne de fond.

Thompson – Sengun, les nouveaux Gordon – Jokic ?

« Les défenses envoient deux joueurs sur Jalen, donc cela libère Alpi ou Steve et je peux couper depuis le dunker spot, avoir des paniers faciles » a résumé Amen Thompson, 12 points dans le dernier quart dont les six derniers sur ce genre de situation. « C’est grâce au centre de gravité qu’est Jalen. Et quand Alperen est trouvé en tête de raquette, c’est l’un des meilleurs joueurs de la planète, il peut scorer comme passer. »

De quoi être comparé au tandem des Nuggets Nikola Jokic – Aaron Gordon par Ja Morant. « Vous devez défendre sur les deux parce qu’Amen est super athlétique » a considéré la star de Memphis. Ils lui envoient ces passes lasers ou des alley-oop, alors vous devez vous occupez des deux. »

Ces nouvelles responsabilités portent en tout cas leurs fruits, avec six succès pour seulement deux défaites depuis le 23 décembre avec l’habituel remplaçant sur le terrain. À Ime Udoka de commencer à se creuser les méninges sur comment articuler son équipe quand Jabari Smith Jr. reviendra pour conserver tout l’apport d’Amen Thompson.