La MB.01 dans la peau des Tortues Ninja

Après avoir dévoilé un précédent coloris « Alien Safari », la MB.01, première chaussure signature de LaMelo Ball sortie en 2021, poursuit son retour en force avec cette fois un coloris « Baxter Stockman » en hommage aux Tortues Ninja !

Baptisé « Baxter Stockman » du nom d’un des personnages de la série, celui ci se présente en noir avec un motif de toile multicolore et brillant. Aux logos Melo et Puma s’ajoutent un imprimé du visage de Baxter Stockman et le logo Tortues Ninja au niveau du talon. L’ensemble repose sur une semelle noire, tachetée sur la partie intermédiaire.

La MB.01 « Baxter Stockman » ne dispose pas encore de date de sortie officielle. Il faudra peut-être attendre jusqu’au printemps prochain. Son prix ne devrait pas excéder les 140 dollars.

Notre verdict de la MB.01 La MB.01 est plutôt surprenante dans le bon sens du terme. Le design est étonnant et se démarque de la concurrence au premier regard. Mais le modèle est au final assez performant, avec un vrai travail sur l’amorti et le confort sans négliger un aspect explosif. Le style plaira à certains, à d’autres pas du tout, et c’est peut-être ce que LaMelo Ball a voulu, avec un modèle à son image qu’il contribue maintenant à faire vivre en arborant un coloris différent à chaque match.

(Via SneakerNews)