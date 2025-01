L’accumulation de défaites plombe le moral d’Anfernee Simons

C’est déjà la septième saison d’Anfernee Simons en NBA. Drafté en 2018, l’arrière avait goûté à la finale de conférence pour sa première saison dans la ligue avec les Blazers. Sauf que derrière, ce fut la chute pour Portland et, depuis quatre ans, l’équipe végète dans les tréfonds de la conférence Ouest…

« C’est très dur » explique ainsi le joueur de 25 ans sur cette reconstruction qui semble interminable. « J’ai mes mauvais jours. Je suis comme tout le monde. Je les appelle mes « jours humains », quand je laisse les choses m’atteindre un peu. Il est évident que cela a eu un effet sur mon jeu. C’est ce dont j’essaie de sortir. »

Chauncey Billups a d’ailleurs remarqué, depuis l’an passé, que son joueur était parfois « déconnecté » du jeu.

« Nous en avons parlé, et mes discussions avec Ant resteront avec Ant, mais oui, je le vois », confirme le coach. « C’était aussi le cas l’année dernière. Nous avons eu de bonnes et longues discussions pendant l’été, sur les choses qui le gênaient et sur celles pour lesquelles je pouvais l’aider. Ce n’est pas quelque chose qui vient de débuter. »

Pas en position de réclamer un transfert

Propulsé leader offensif d’une équipe qui tente de se reconstruire par la Draft, avec les arrivées successives de Shaedon Sharpe, Scoot Henderson et Donovan Clingan, Anfernee Simons ne goûte que rarement au succès.

Comment garder le sourire et la motivation quand on n’a gagné que 47 matchs sur les trois dernières saisons, et que le groupe dans lequel on joue ne semble pas progresser ? Un peu dépité, Anfernee Simons semble de plus en plus baisser les bras sur le terrain, même s’il assure qu’il n’a pas l’intention de réclamer un transfert.

« Je peux partager ce que je ressens, mais je ne pense pas être dans cette position. Il n’y a que peu de joueurs qui peuvent vraiment réclamer un transfert. Et je ne crois pas que ce soit mon travail » conclut-il ainsi. « Si c’était sérieux, ça serait à mon agent de gérer. Évidemment, on pense à ce qu’on veut dans notre carrière, et je pense que ça arrivera quand ce sera le moment. Mais je ne vais pas prendre des décisions irrationnelles par rapport à ça. »

Entre les lignes, on comprend quand même qu’Anfernee Simons ne serait pas contre l’idée de quitter le bourbier de l’Oregon mais qu’il n’a simplement pas son destin en main, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2026.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 30 31 41.5 33.5 90.5 0.3 2.4 2.7 4.9 2.0 1.0 2.4 0.1 17.7 Total 349 26 43.0 38.1 87.7 0.3 2.1 2.5 3.1 1.9 0.5 1.6 0.1 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.