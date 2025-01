Andre Jackson Jr. expulsé pour avoir giflé Nic Claxton

Il n’a converti qu’un seul panier dans le match, mais a trouvé un autre moyen de se faire remarquer. Andre Jackson Jr. a été expulsé quelques secondes avant la mi-temps de la rencontre entre Bucks et Nets pour avoir giflé le pivot d’en face, Nic Claxton.

Les deux hommes s’étaient frottés quelques secondes avant ce geste, au moment de la remontée du cuir de D’Angelo Russell. L’intérieur new-yorkais s’était mis en opposition, le joueur des Bucks avait fait un geste des poings pour repousser ceux de son adversaire.

Puis sur la pause de l’écran, il a giflé le visage de Nic Claxton sans qu’il n’y ait vraiment de doute sur l’intentionnalité. « J’ai parlé avec lui à la mi-temps, très brièvement. En tant qu’entraîneur, on apprend à ne pas être trop émotif. On ne s’en occupe que le lendemain. C’est probablement la même chose quand vous avez une dispute à la maison – vous allez dormir, vous vous réveillez le lendemain et vous ne direz probablement pas les mêmes choses. C’est ce que j’ai appris », philosophe Doc Rivers.

Les tuyaux de Bobby Portis

Son joueur, dans sa deuxième saison dans la Grande Ligue, ne s’est pas présenté devant la presse après la rencontre. « Je lui ai dit de contrôler ses émotions. Parfois, dans le feu de l’action, tu peux avoir l’impression d’avoir fait quelque chose de bien, mais tu ne peux pas nuire à l’équipe. Je lui ai dit que j’étais déjà passé par là. J’ai été expulsé de nombreuses fois, je sais donc ce que cela implique. Et vous ne voulez pas nuire à l’équipe », livre de son côté Bobby Portis.

Renvoyé au vestiaire à cinq reprises par les arbitres durant sa carrière, dont une avec les Bucks, l’intérieur de 29 ans ajoute : « Je lui ai dit de ne pas recommencer, de garder la tête haute, de laisser la colère s’installer jusqu’à minuit et d’avancer jusqu’à samedi. ‘Va de l’avant, mec, fais en sorte que ce soit ton premier et ton dernier.’ »

Il s’agissait de la première expulsion dans la carrière de son coéquipier, titulaire avec les Bucks depuis la mi-novembre et auteur de 2 points et 2 rebonds en 14 minutes dans cette partie.

Andre Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIL 57 10 50.0 37.0 72.7 0.8 1.2 2.0 0.9 1.6 0.3 0.5 0.1 2.2 2024-25 MIL 31 18 40.2 35.3 53.8 0.9 2.2 3.1 1.4 2.4 0.6 1.2 0.2 3.6 Total 88 13 44.9 36.1 62.5 0.8 1.6 2.4 1.1 1.9 0.4 0.7 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.