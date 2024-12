Jordi Fernandez très en colère contre ses joueurs

En dernier quart-temps, après un panier de Jalen Wilson, les Nets de Jordi Fernandez prennent 17 points d’avance. Il reste alors sept minutes à jouer. Ce n’est pas encore gagné, mais ça en prend le chemin. Sauf que la suite, c’est un énorme 22-4 signé par le Magic pour l’emporter !

Vu les ambitions cette saison, Brooklyn n’en fera sans doute pas une maladie. Néanmoins, perdre dans ces conditions reste difficile à avaler pour le coach.

« C’est clairement le signe d’un manque de régularité et de maturité », constate Jordi Fernandez. « On a fait tellement de bonnes choses en première période et on fait ce qu’il y a de pire en seconde période. On a joué comme si on se foutait de défendre. On a besoin d’être plus adulte pour rassembler les joueurs, calmer tout le monde, bien défendre et gagner ce match. Ce n’est pas arrivé. »

Le sélectionneur du Canada va même plus loin face à l’attitude de ses troupes. « On n’a pas été capable de montrer qu’on voulait gagner des matches », lance-t-il carrément. « C’est évident qu’on est dans un processus actuellement. Pour cela, il faut de la régularité, et ça vient avec de l’envie et du combat. On n’a pas montré ça. Bravo au Magic mais je suis déçu de mes joueurs. Extrêmement déçu. »

Nic Claxton confirme que son entraîneur était « très en colère. On l’était tous. Mais il était vraiment très énervé, comme il se doit ».

Keon Johnson ajoute une dernière pierre à la colère de Jordi Fernandez contre ses joueurs et ces dernières minutes totalement gâchées. « On doit faire notre travail. Les coaches font du très bon boulot mais on doit avoir une certaine dignité pour se battre du début à la fin », conclut-il.