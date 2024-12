Isaiah Hartenstein fait évoluer le jeu du Thunder

Parce que la finale de la NBA Cup ne compte pas pour la saison régulière, le Thunder reste « officiellement » sur 10 victoires de suite, et le revers face aux Bucks ne laissera donc aucune trace. Avant de recevoir ce soir ses dauphins, les Grizzlies, le Thunder a décroché sa 10e victoire d’affilée sur le parquet des Hornets. L’occasion pour Isaiah Hartenstein de signer un nouveau double-double avec 12 points et 15 rebonds. C’est son 12e double-double en 15 matches, et il ajoute quatre passes. Une stat que souligne Mark Daigneault, qui peut l’utiliser depuis un mois.

« C’est une bonne occasion pour nous d’élargir notre système, d’apprendre à connaître un nouveau joueur, d’apprendre à connaître ce style de joueur », explique le coach du Thunder, pointant du doigt cette capacité à jouer « point-center ». De plus en plus de pivots sont capables de voir le jeu depuis la tête de la raquette, et aux Knicks, Hartenstein était très complice de Jalen Brunson et Donte DiVincenzo. A OKC, il profite de l’absence de Chet Holmgren pour accélérer son intégration et montrer ses qualités de passeur.

« J’ai beaucoup appris de Jokic » assure l’intérieur, passé par Denver. « Souvent, on n’a pas l’impression que le gars est ouvert parce qu’il y a quelqu’un devant lui, mais je regarde comment le défenseur place ses mains. Je regarde comment le défenseur me regarde. On peut avoir l’impression qu’il n’y a pas un grand espace, mais personnellement, je peux voir quand c’est un espace assez large pour faire la passe ».

Dans une formation qui pratique beaucoup du « drive-and-kick », avec des shooteurs prêts à dégainer, c’est une arme supplémentaire pour OKC.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.2 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.8 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.2 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 15 30 59.3 0.0 64.4 2.9 9.9 12.8 3.7 3.1 0.9 1.9 1.1 12.6 Total 337 19 59.6 29.7 68.5 2.2 3.8 5.9 1.8 2.5 0.7 1.0 0.9 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.