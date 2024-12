Luka Doncic, nouvelle cible des cambrioleurs

Sale semaine pour Luka Doncic, blessé au mollet lors du « NBA Christmas Game » face à Minnesota mercredi pour une absence qui durera un mois au minimum, et cambriolé deux jours plus tard ! C’est Lara Beth Seager, la manager du joueur, qui a annoncé la mauvaise nouvelle, assurant toutefois qu’aucun membre de la famille n’était présent lorsque le domicile de Luka Doncic a été visité, dans la nuit de vendredi à samedi.

« Il n’y avait personne à la maison à ce moment-là, et heureusement Luka et sa famille sont sains et saufs. Luka a porté plainte auprès de la police et une enquête est en cours », a-t-elle précisé. Les dégâts ne seraient donc que matériels, avec un préjudice s’élevant à 30 000 dollars en bijoux d’après le Dallas Morning News, qui s’est procuré le rapport de police.

Les sportifs, cibles privilégiées des cambrioleurs

Ce phénomène prend de l’ampleur depuis le début de saison, et en NBA, Mike Conley, Jaylen Brown et Bobby Portis en ont déjà fait les frais. Début novembre Bobby Portis avait fait par de sa détermination à retrouver les auteurs, promettant notamment une récompense de 40 000 dollars aux personnes susceptibles d’avoir des informations sur les cambrioleurs, allant jusqu’à partager un extrait de ses vidéos de surveillance.

En NFL également, plusieurs joueurs ont déjà été victimes du même sort : deux joueurs des Kansas City Chiefs dont Patrick Mahomes en occtobre, et le quarterback des Cincinnati Bengals Joe Burrow en décembre pendant un match à l’extérieur. En conséquence, les deux ligues ont distribué une circulaire rappelant les joueurs à prendre les meilleures précautions pour sécuriser au mieux leurs domiciles. Les maisons et biens des sportifs professionnels sont ainsi « de plus en plus devenus la cible de cambriolages de la part de groupes organisés et compétents », a notamment souligné la NFL via Associated Press.

La NBA prend également le problème à bras le corps et a révélé ses premiers retours suite aux investigations du FBI. Un lien entre certains cambriolages et « des groupes de voleurs sud-américains de plusieurs nationalités » aurait été établi. Ces derniers seraient « bien organisés, des réseaux sophistiqués qui intègrent des techniques et des technologies avancées, notamment dans la pré-surveillance, les drones et les dispositifs de brouillage des signaux ». Les joueurs vont donc devoir redoubler de vigilance en attendant que les malfaiteurs soient retrouvés.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 Total 422 35 47.0 34.8 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.