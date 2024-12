Après l’enfer de la saison passée, Cade Cunningham s’est forgé un moral en acier trempé

En progrès chaque saison depuis son arrivée dans la Ligue en 2021 avec son statut de numéro 1 de la Draft, Cade Cunningham est actuellement sur un rythme de All-Star, avec pas moins de 24 points, quasiment 10 passes et 7 rebonds de moyenne.

Surtout, ses Pistons (14 victoires pour 17 défaites), si moribonds l’an passé, avec notamment cette infâme série de 28 défaites consécutives, sont à l’heure de ces lignes toujours en course pour aller titiller le « play-in » dans une conférence Est (il faut le dire) ouverte aux quatre vents.

« La série de défaites [de l’an passé] m’a presque rendu encore plus sûr de moi »

Pour l’ancien membre de la « All-Rookie First Team » des Pistons, premier joueur de Detroit depuis Saddiq Bey (en février 2021) à recevoir l’honneur du meilleur joueur de la semaine dans la conférence Est le 16 décembre dernier, la clé de cette réussite actuelle est pour le coup à trouver dans l’horreur et la déprime de la saison passée.

« La série de défaites m’a presque rendu encore plus sûr de moi, même si cela peut sembler paradoxal », explique aujourd’hui Cunningham dans The Athletic. « J’ai tellement repoussé mes limites pendant cette série que je me suis vraiment rendu compte que j’étais fait pour ça. Je savais que, quand j’allais en sortir, j’allais faire taire tous ces critiques. »

Sur trois succès de rang, « on the road » de surcroit, les Pistons ont effectivement pu compter sur leur leader. Cade Cunningham a lâché trois « double-double » consécutifs, dont 33 points et 10 passes pour venir à bout des Kings. Preuve que la confiance est complètement revenue au sein de la jeune troupe des Pistons.

« Je réalise des actions cette année que je n’avais plus faites depuis un bail. Parfois, quand je regarde mes matchs en entier, je me dis que j’étais vraiment dans un grand soir. Pour moi, c’est le résultat d’une progression constante. Je ne me mets pas de limites. Je veux continuer à progresser. »

« On avait l’impression que tout le monde avait un nuage noir au-dessus de la tête »

Donnant l’exemple à ses coéquipiers, Cade Cunningham est plus constant que jamais sur son tir extérieur, avec un 37% à 3-points qui est encore perfectible, mais qui est d’ores et déjà son meilleur score en carrière. L’ancien d’Oklahoma State justifie ses progrès par son travail de fonds réalisé ces dernières années, mais encore plus durant cet été, sans pépin physique à gérer.

« C’est un prévilège. C’est tout ce que je souhaitais. Cette intersaison a été très importante pour moi pour retrouver la forme et vraiment pouvoir travailler sur mon jeu. C’était une intersaison capitale. C’est tout simplement bon de pouvoir gagner des matchs et d’aider mon équipe à les gagner. C’est ce que j’ai toujours voulu le plus au monde. »

Pour la première fois depuis la saison 2018-19, et le bref intermède Blake Griffin, les Pistons sont à nouveau une équipe sur laquelle il faudra compter dans la conférence Est. On n’est pas encore revenu au temps des Bad Boys, ni à l’escouade menée par Ben Wallace et compagnie, mais ces jeunes Pistons ont du cœur. Et un moral en acier trempé après leur saison en enfer l’an passé…

« Cette série de défaites, c’était beaucoup de longs trajets en voiture, de longs vols sans un bruit. C’était vraiment déprimant à vivre. À chaque match, on avait l’impression que tout le monde avait un nuage noir au-dessus de la tête. C’était difficile de jouer comme ça. Et c’est aujourd’hui d’autant plus plaisant d’en être sorti. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 27 36 44.9 37.3 80.0 1.0 5.9 6.9 9.7 2.8 0.9 4.5 0.9 24.2 Total 165 34 43.5 33.8 84.6 0.8 4.6 5.3 7.0 2.8 1.0 3.7 0.6 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.