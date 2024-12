Comme Joel Embiid, Isiah Thomas souffre de la maladie de Bell

Pathologie méconnue, la paralysie faciale de Bell a été mise en lumière lors des derniers playoffs lorsque Joel Embiid a révélé qu’il souffrait de cette maladie. C’est un trouble neurologique temporaire qui provoque une faiblesse ou une paralysie d’un côté du visage. Elle survient souvent soudainement et disparaît généralement en quelques mois. et vendredi, Isiah Thomas a révélé qu’il souffrait du même mal.

Invité du podcast « Come And Talk 2 Me » de Mark Jackson, l’ancien meneur des Pistons s’est confié sur son état de santé, pour éviter qu’on ne spécule sur son élocution et son apparence.

« Je sais que les gens me regardent, et j’ai reçu beaucoup d’amour de la part de ceux qui se demandent : « Mais que traverse-t-il ? » », confie Thomas alors qu’il évoquait Bobby Knight, son ancien coach à Indiana. « Je n’en ai pas vraiment parlé à personne. Je souffre de la paralysie de Bell, et c’est pourquoi vous me voyez comme ça. J’apprécie les prières et cette affection, mais c’est pour ça que ma bouche est comme ça. Je veux juste que tout le monde sache ce qui m’arrive pendant cette émission. »