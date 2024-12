Les Warriors ont déjà gâché leur superbe début de saison

Stephen Curry et Steve Kerr parlaient d’une période charnière pour la saison des Warriors, et malheureusement, ce revers à Inglewood restera comme celui où Golden State a quitté le Top 10 de la conférence Ouest. Avec un bilan tout juste à l’équilibre (15v-15d), les Warriors restent sur 12 défaites en 15 matches, et les 34 points (record en carrière) de Jonathan Kuminga n’ont pas suffi face aux Clippers.

Avec seulement 92 points inscrits et un triste 7 sur 38 à 3-points, les joueurs de Steve Kerr ont justifié cette 23e place au classement des meilleures attaques en décembre, mais leur coach a tout de même apprécié la bonne tenue de ses jeunes en l’absence de Stephen Curry et Draymond Green.

Les jeunes à la rescousse

« J’aime ce groupe. J’aime l’esprit de compétition dont ils font preuve. Ce soir, c’était un bon exemple. La saison est longue. Nous sommes revenus à la case départ – 12-3 et 3-12 » reconnaît-il. « Nous sommes au cœur de l’action. Je sais que c’est difficile dans une telle période, mais nous sommes là où nous devons être. Nous devons trouver les bonnes combinaisons. Mais ce type d’énergie, c’est ce dont nous avons besoin pour renverser la vapeur. »

En back-to-back, les Warriors ont l’occasion dès ce soir de se reprendre. Cette fois, le duo Curry-Green sera présent, et ce sera face aux Suns, qui affichent le même bilan : 15 victoires – 15 défaites. Pour Kuminga, la progression des jeunes est essentielle pour traverser cette mauvaise période, et mieux rebondir.

« Nous avons prouvé que nous pouvions jouer un rôle important dans la victoire », rappelle Kuminga à propos de lui-même, Podziemski, Jackson-Davis et Moody. « Nous avons montré que nous pouvions jouer un rôle important pour nous aider à gagner. Nous essayons encore de trouver des solutions parce que nous n’avons pas gagné ces derniers temps, mais j’ai l’impression que cela pourrait nous permettre de savoir qui nous pouvons être à l’avenir. »