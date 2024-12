Isaiah Hartenstein investit dans le club allemand d’Ulm

Tout roule pour Isaiah Hartenstein en ce moment. Sur cinq « double-double » de suite avec le Thunder qui enchaîne les victoires et caracole en tête de la conférence Ouest, le pivot germano-américain vient également d’annoncer avoir investi dans le basket allemand, en rejoignant le groupe de propriétaires du club d’Ulm.

Champion de Bundesliga en 2023, le Ratiopharm Ulm est connu pour être un club formateur, un tremplin vers la NBA, avec notamment Killian Hayes, Pacôme Dadiet et, cette saison Noa Essangue, qui y ont fait leurs classes.

Pour Isaiah Hartenstein qui rêvait de devenir propriétaire d’un club, les contacts avec Ulm ont été une bénédiction.

« J’ai décidé [d’investir dans le club] parce que je cherchais une équipe allemande dont je pourrais faire partie. Je voulais trouver une équipe qui m’aurait soutenu quand j’étais plus jeune et qui m’aurait fait passer à l’étape suivante », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « J’ai le sentiment qu’ils font un excellent travail pour développer les jeunes talents et les aider à progresser dans leur carrière. L’équipe est bien dirigée et bien qu’ils s’efforcent d’aider les joueurs à passer à l’étape suivante, ils restent compétitifs. C’était vraiment excitant pour moi et en grandissant, j’ai toujours aimé les fans d’Ulm. »

De son côté, le directeur général du club, Andreas Oettel, ne peut que se frotter les mains de cet accord qui va non seulement faire du bien au budget actuel, mais aussi attirer l’attention d’autres potentiels investisseurs…

« Il avait le monde entier à sa disposition et il a choisi Ulm. Au cours de nos conversations, il est devenu clair qu’Isaiah réfléchissait intensément à sa propre carrière et à son parcours. Sa décision nous rend très fiers et heureux et prouve en même temps le développement que nous avons réalisé et la perception que nous avons acquise dans le monde entier grâce à notre programme. »