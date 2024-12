Programme du jour | Victor Wembanyama et les Spurs ouvrent le marathon de Noël à 18h00

C’est la tradition en NBA, avec cinq belles affiches au programme pour diriger le repas de Noël. Et après la rencontre au Madison Square Garden entre les Knicks et les Spurs, à 18h00, il y aura le duel entre les Mavericks et les Wolves de Rudy Gobert à 20h30, toujours sur beIN Sports 1.

À 23h00, les Celtics recevront eux les Sixers tandis que les Warriors et les Lakers s’affronteront à 02h00 quand la soirée se terminera à partir de 04h30, avec le choc entre les Suns et les Nuggets. Toujours sur beIN Sports 1.

Programme complet

18h00 | New York – San Antonio (beIN Sports 1)

20h30 | Dallas – Minnesota (beIN Sports 1)

23h00 | Boston – Philadelphie (beIN Sports 1)

02h00 | Golden State – LA Lakers (beIN Sports 1)

04h30 | Phoenix – Denver (beIN Sports 1)