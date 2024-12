Malik Beasley se voit comme un « Hall of Famer du shoot »

Bienvenue au « club petit-déjeuner» ! Voilà ce que Malik Beasley souhaite à ses jeunes coéquipiers à Detroit qui souhaitent s’offrir une séance de shoots supplémentaires, en amont de l’entraînement classique.

« Je ne fais que montrer mon éthique de travail. J’apprends à ces gars le bon, le mauvais, le moche et ce qu’on en tire », livre l’arrière chez Sports Keeda, qui voit une opportunité d’être un leader avec les Pistons et de « changer la culture ».

Son « club » ? « Maintenant les gars viennent de plus en plus. Je ne leur dis pas de venir. Ils voient mon travail. Quand ils descendent du bus, ils me voient déjà transpirer à la session de tirs. Ils se disent ‘Bon sang, il se donne du mal !’ », rapporte le vétéran de 28 ans.

Cade Cunningham a été le premier à le rejoindre, « puis Jaden (Ivey) puis Tim (Hardaway Jr.), puis Tobias (Harris) »… « Jaden m’a demandé pourquoi je pouvais mettre des tirs à 3-points en ‘catch-and-shoot’ et mes 3-points en ‘pull-up’ », prend-il en exemple.

Les jeunes Pistons sont à bonne école avec l’ancien shooteur des Bucks, Lakers ou du Jazz. Celui-ci dit convertir jusqu’à 400 paniers primés un jour de match. « Donc 400 fois 82, c’est plus que n’importe qui. Le travail paye toujours », rappelle celui qui, avec 41.6% de réussite cette saison, signe sa meilleure marque en carrière.

Ne pas avoir peur de manquer

Au point de se positionner pour le prochain concours de tirs à 3-points, auquel il avait déjà participé l’an dernier (pour finir dernier) : la NBA l’a contacté, et il a donné son aval pour une éventuelle participation.

Malik Beasley, qui tourne à plus de 16 points de moyenne en sortant du banc des Pistons, rappelle qu’il ne perd jamais confiance en son tir. Il assure avoir connu cette année trois soirées à 2/10 de loin. « Puis le match suivant, j’étais à 4/5, 6/11 et 7/8 », note l’arrière imprécis car ses lignes de stats ne le confirment pas.

Mais l’important est le message : « Tu continues à shooter, il n’y a rien à faire. Les shooteurs shootent. Tu ne peux pas être découragé par les fans. Il y a quelques matchs, j’ai pris le plus de tirs en carrière (ndlr : 7/19 face au Jazz). Mon ‘ancien moi’ aurait été effrayé de shooter plus parce que je ratais. Mais ça nous a ramené dans le match. »

L’intéressé, qui s’inviterait dans la course au trophée de 6e homme de l’année si Detroit gagnait un peu plus, vante une éthique travail qui le différencie des autres.

« Beaucoup de gens ne travaillent pas et ne font pas le travail en plus. Combien de gars ne viennent pas bosser avant la session de tirs ? Ce n’est pas obligatoire. Mais c’est ce qui me sépare de ces gars. Ce qui me sépare d’un shooteur d’élite ? Je ne suis pas un futur Hall of Famer, mais je suis un Hall of Famer du shoot », termine-t-il.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 30 29 43.3 41.6 70.5 0.5 2.6 3.1 1.9 1.2 0.8 1.1 0.1 16.6 Total 526 23 42.6 38.7 79.1 0.4 2.4 2.8 1.3 1.3 0.6 0.8 0.1 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.