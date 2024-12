Des Celtics verts de rage

Le tournant de la rencontre entre les Celtics et les Bulls a eu lieu au début du 4e quart-temps. Jayson Tatum est sur le banc, et les Bulls en profitent pour débuter le quart-temps par un 17-4, dont un 12-0.

Boston est dans les cordes, et pour ne rien arranger, les Celtics perdent ensuite leurs nerfs. Au départ, il y a Jaylen Brown qui s’arrache sur un ballon, mais les arbitres sifflent entre-deux alors qu’il attendait une faute. Joe Mazzulla s’emporte et récolte une nouvelle technique ! Jaylen Brown aussi.

Puis deux minutes plus tard, c’est Jayson Tatum qui écope de la sienne. À l’arrivée, trois fautes techniques pour les leaders de Boston, et trois points gratuits pour Zach LaVine. Pour Jaylen Brown, l’arbitre Justin Van Duyne a fait dans l’excès de zèle. « Je lui ai dit qu’il avait sifflé une technique sans raison valable » se défend Jaylen Brown à propos de sa technique. « Il m’a dit que si je répétais encore ça, il me mettrait une technique… On ne peut pas menacer des joueurs avec une faute technique, ce n’est pas du sport. Si vous voulez sanctionner des joueurs pour des gestes et ce genre de choses, OK. Mais ça, c’étaient des foutaises… »

Joe Mazzulla voulait leur souhaiter un Joyeux Noël…

Pendant et après la rencontre, les arbitres ont justifié la technique de Joe Mazzulla par le fait qu’il avait mis un pied sur le terrain. « Je suis entré sur le terrain, et ils ont un boulot à faire » a répondu le coach de Boston.

Sauf que le coach ne s’est pas arrêté là puisqu’à la fin du match, il s’en est pris au même arbitre. Il a fallu que ses assistants le retiennent et l’emmènent aux vestiaires pour éviter que ça dégénère.

Mais que voulait-il leur dire ? « Je ne les avais pas vus depuis un moment. Juste leur souhaiter un Joyeux Noël, et bonnes vacances ! » ironise-t-il.